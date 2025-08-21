Samsun\'da 4 Bin Çocuğa \'Camiye Gel Projesi\' Hediyesi

Samsun'da Canik Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği "Haydi Güle Oynaya Camiye Gel Projesi" kapsamında 4 bin çocuk ve genç, çeşitli hediyelere kavuştu.

Belediye ile Canik İlçe Müftülüğünün iş birliğiyle yaz tatili boyunca camilere düzenli katılım sağlayan çocuklar ve gençler, Canik Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törende ödüllendirildi. Spor salonunu dolduran kalabalık, bisiklet, akıllı saat, kulaklık, oyun konsolu ve kırtasiye seti gibi hediyelere kavuşan çocukların coşkusuna ortak oldu. Tören öncesinde eğitimci ve sosyal medya fenomeni Sertaç Güngör (Sertaç Abi) çocuklarla söyleşi yaptı. Programda ayrıca sahne gösterileri, aktiviteler ve sinevizyon gösterimi yer aldı.

"Milli ve manevi yönleri güçlü nesiller yetiştirmeye gayret ediyoruz"

Törende konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz 'Haydi Güle Oynaya Camiye Gel Projemiz' örnek nesillerin yetişmesinde bir mihenk taşı olarak yer almaktadır. Bu yıl da çocuklarımızla, gençlerimizle ve ailelerimizle camilerimizin manevi ikliminde bir araya geldik. Gönlü güzel çocuklarımız ve gençlerimizle Ezan-ı Muhammedi'yi duyuyor olmanın heyecanıyla camilerimizde birlikte saf tuttuk, vakit namazlarımızı hep birlikte eda ettik. 'Haydi Güle Oynaya Camiye Gel Projemiz' ile bu yıl da Yaz Kur'an Kurslarımız, çocuklarımızın ve gençlerimizin sevinçlerine sahne oldu. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen evlatlarımızın mutluluğunu gördükçe iç dünyamız huzurla doldu. Projemizle milli ve manevi yönleri güçlü nesiller yetiştirerek, her biri örnek birey olan gençlerimizi toplumumuza kazandırmaya gayret ettik ve etmeye devam ediyoruz. Bu yıl 4 bini aşkın çocuk ve gencimize ulaşmış olmanın sevincini sizlerle paylaşıyoruz. Camilerimizin sadece ibadet etmekten öte, birliğimizin ve beraberliğimizin simgesi olduğunun yeniden hatırlanmasına vesile olduğumuz projemizle ayrıca 2025 Aile Yılı'na da önemli katkılar sunduk. Çocuklarımızın vakit namazlarına ve etkinliklerimize anneleri ve babalarıyla birlikte geldiğine mutlulukla şahitlik ettik. Toplumun temeli olan aile kurumunun öneminin yeniden hatırlanmasına, aile içi iletişimin ve aile bağlarının güçlenmesine katkılar sunduk" dedi.

Törende, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ve Samsun İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bal da bir konuşma yaptı. Hediye takdimi ile program son buldu. - SAMSUN