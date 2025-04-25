Samsun\'da \'Adalet Bakanlığı Sosyal Kampüs Projesi\' İçin Protokol İmzalandı

Samsun'da yapılacak "Adalet Bakanlığı Sosyal Kampüs Projesi"nde imzalar atıldı.

Adalet Bakanlığı tarafından Samsun'un Çarşamba ilçesi Costal bölgesinde hayata geçirilecek "Adalet Bakanlığı Sosyal Kampüs Projesi" için önemli bir adım atıldı. 200 odalı, 400 yataklı kapasitesiyle dikkat çeken, olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzları gibi sosyal donatıları bünyesinde barındıracak dev proje için protokol imzalandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç arasında imzalanan protokolle projeye resmen start verildi. Kampüs, yalnızca Adalet Bakanlığı personeline değil, Samsun halkına da sosyal yaşam alanı sunacak.

Protokol sonrası konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bu dev kampüs projesinin şehrimize ve Adalet Bakanlığımıza hayırlı olmasını diliyorum. Projede emeği geçen Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'a, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Mehmet Muş'a ve değerli Başsavcımız Mehmet Sabri Kılıç'a teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ise projeye verdiği destekten dolayı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a teşekkür etti. - SAMSUN