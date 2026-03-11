Samsun\'da afet hazırlığı toplantısı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde yürütülen koordinasyon toplantıları devam ediyor. Bu kapsamda Afet Teknik Destek ve İkmal Grubu ile Afet Ulaşım Altyapı Grubu bir araya gelerek görev ve sorumluluklarını değerlendirdi.

Samsun'da afet ve acil durum öncesi, sırası ve sonrasında meydana gelebilecek can ve mal kayıplarının önlenmesi ve azaltılması amacıyla yürütülen çalışmalar doğrultusunda düzenlenen toplantı, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Samsun Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir ile destek çözüm ortağı kurumların yetkilileri katıldı.

Toplantıda afet ve acil durumlarda afet bölgesine en hızlı ve güvenli ulaşımın sağlanmasına yönelik planlamalar ele alındı. Afet mahalline ulaşımın kısa sürede sağlanmasına yönelik tertip ve düzenlemelerin uygulanması, alternatif ve öncelikli yolların belirlenmesi, trafik güvenliği için gerekli işaret ve levhaların düzenlenmesi gibi konular görüşüldü.

Ayrıca hasar gören kara ve demiryolları ile limanlar, köprü ve viyadüklerin onarımı, ana arterler başta olmak üzere tıkanan yollardaki enkazın kaldırılması ve moloz temizliği konularında yürütülecek çalışmalar değerlendirildi. Arama, kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerinde kullanılacak iş makineleri desteğinin sağlanması, operasyonlarda görev alan araç ve ekipmanlara yakıt ikmali yapılması ile makine ve ekipman arızalarının giderilmesine yönelik koordinasyon da toplantının gündeminde yer aldı.

Afet bölgesinde altyapı çalışmaları tamamlanıncaya kadar kullanma suyu temini ve naklinin sağlanması, gerekli durumlarda yeni su kuyularının açılması için yapılacak koordinasyon da toplantıda ele alınan başlıklar arasında yer aldı.

Afet Teknik Destek ve İkmal Grubu ile Afet Ulaşım Altyapı Grubu'nun çalışmalarına Samsun Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçe belediyesi, Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü, Ulaştırma 9. Bölge Müdürlüğü, Devlet Demiryolları 4. Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Samsun Orman İşletme Müdürlüğü, Karayolları 75. Şube Şefliği ile DSİ 71. Şube Müdürlüğü destek çözüm ortağı olarak katkı sağlıyor.

Yetkililer, afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını vurgulayarak kurumlar arası koordinasyonun sürdürüleceğini belirtti. - SAMSUN