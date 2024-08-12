Samsun'da Ailevi Problemleri Olan Doktor İntihar Etti - Son Dakika
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Yerel

Samsun'da Ailevi Problemleri Olan Doktor İntihar Etti

Samsun'da ailevi sorunları olduğu öğrenilen bir doktor, veda mesajı bırakarak 4. kattan atlayarak intihar etti. Olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

12.08.2024 14:25
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Ailevi problemleri olduğu öğrenilen ve veda mesajı bırakarak 4. kattan atlayan doktor hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'da, eşinden boşanan ve sosyal medya hesabından çocuklarıyla birlikte fotoğraf paylaşarak "Bir süre buralarda olmayacağım, sevgiyle kalın" notu bırakan doktor, 4. kattan atlayarak intihar etti. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunları olduğu öğrenilen Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Nefroloji Uzm. Dr. Ayhan Haspulat (54), oturduğu 4 kattaki evin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri şişirmiş oldukları atlama yatağını doktorun balkonunun altına çekmeye çalıştığı sırada doktor, ekiplerin gözleri önünde kendini 4. kattan aşağı bıraktı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan doktor, kaldırıldığı özel hastanede meslektaşlarının çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Eşinden boşandığı öğrenilen doktorun balkonundan atladığı evi bir ay önce kiraladığı belirtildi.

Sosyal medya hesabından 6 saat önce çocuklarıyla birlikte fotoğraf paylaşan Haspulat, "Bir süre buralarda olmayacağım, sevgiyle kalın" notu düştü. İntihar anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Ailevi Problemleri Olan Doktor İntihar Etti - Son Dakika

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