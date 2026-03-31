Üye Girişi
Son Dakika Logo

Soğan kabuğu ruj oldu: Çöpe gidecekken dudaklara sürüldü
31.03.2026 09:42  Güncelleme: 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da halk eğitim öğretmenleri ve öğrencileri, atık gıda maddelerinden soğan ruj ile yenilebilir simli ruj üreterek çevre bilincine dikkat çekti. Ürünler, vatandaşlar tarafından beğenildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da halk eğitim öğretmen ve öğrencileri soğan ruj ve yenilebilir simli ruj üretti. Ruju kullanan vatandaşlar ürünü beğenirken ilginç bir deneyim yaşadı.

Çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir hayat alışkanlıklarının teşvik edilmesi amacıyla Samsun'da Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen programda Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ve öğrencilerinin sıfır atık kapsamında tekrar kullanıma kazandırdığı ürünler tanıtıldı. Binlerce ürünün arasında İlkadım Halk Eğitim Merkezi tarafından üretilen soğan kabuğundan ruj, yenilebilir simli ruj, bayat ekmek sirkesi gibi ürünler dikkat çekti.

"Soğan kabuğundan yapılan rujun tadı da güzel"

Soğan kabuğundan yapılan rujun içerisinde Hindistan cevizi yağı olduğu için tadının da güzel olduğunu ifade eden İlkadım Belediyesi Yıldıray Çınar Kültür Merkezi'nde ders veren usta öğretici Leyla Arslan, "Biz, atık gıdaları geri dönüşüme kazandırıyoruz. Atık yağlardan sabun ürettik. Lavaboya dökülen 1 litre sıvı yağ, yaklaşık 1 milyon litre temiz suyu kirletiyor. Bu yağları değerlendirmek adına sabun yaptık. Soğan kabuğu ve tozunu kullanarak ruj yaptık. Soğan kabuğundan yine yenilebilir sim ürettik. Bayat ekmekleri değerlendirmek için bayat ekmek sirkesi yaptık. Narenciye kabuklarından temizlik suyu yaptık. Balık kılçığı kullanarak gıda yemi yaptık. Bu gıda yemlerini kümes hayvanları yediğinde kemikleri güçleniyor. Ayrıca soğan kabuğundan gıda boyası yaptık. Bu gıda boyası katkı maddesi içermiyor, tamamen doğal bir boya oldu. Yaptıklarımız arasında en çok bayat ekmek sirkesi ve soğan kabuğundan yapılan ruj dikkatlerini çekiyor. Soğandan yapılan ruju denedik. Çok güzel oluyor, dudaklarda partikül bırakıyor. Tadı da güzel çünkü soğan kabuğundan yapılan rujun içerisinde Hindistan cevizi yağı da bulunuyor" dedi.

Ruju kullanan Büşra Çeri ise, "Doğal gıdalardan yapılan kozmetik ürünlerin kullanımı daha güzel oluyor. Sağlık açısından da iyi olduğunu düşünüyorum. Soğan kabuğundan ruj da güzel oldu. Renk verdi. Tadı da kötü gelmiyor" diye konuştu.

Öte yandan rujun yanı sıra, atık gıda maddelerinden geri dönüştürülen yüzlerce ürün de vatandaşların dikkatini çekerken, çöpe gidecek gıda atıklarının tekrar kullanıma kazandırılması beğeni topladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Çevre, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor
APP plaka süresi uzatıldı mı İçişleri Bakanlığı noktayı koydu APP plaka süresi uzatıldı mı? İçişleri Bakanlığı noktayı koydu
Montella’dan büyük ters köşe Bu kadarını kimse beklemiyordu Montella'dan büyük ters köşe! Bu kadarını kimse beklemiyordu
Trump: İran’da rejim değişikliği yaşandı Trump: İran'da rejim değişikliği yaşandı
Türkiye savaşa mı giriyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var Türkiye savaşa mı giriyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Sisi’den Trump’a çağrı: Savaşı durdurabilecek tek kişi sensin Sisi'den Trump'a çağrı: Savaşı durdurabilecek tek kişi sensin

11:01
A Milli Takım TFF’nin kasasına çuvalla para sokabilir
A Milli Takım TFF'nin kasasına çuvalla para sokabilir
10:57
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
10:40
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
09:29
TMSF, İstikbal Mobilya’yı satışa çıkardı
TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
09:24
Manisa’da aile katliamı Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
09:03
Peş peşe tehditlerden sonra Trump’tan tarihi geri adımı: İran’a bırakmaya hazır
Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 11:10:43. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.