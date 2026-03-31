Soğan kabuğu ruj oldu: Çöpe gidecekken dudaklara sürüldü

SAMSUN (İHA) – Samsun'da halk eğitim öğretmen ve öğrencileri soğan ruj ve yenilebilir simli ruj üretti. Ruju kullanan vatandaşlar ürünü beğenirken ilginç bir deneyim yaşadı.

Çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir hayat alışkanlıklarının teşvik edilmesi amacıyla Samsun'da Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen programda Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ve öğrencilerinin sıfır atık kapsamında tekrar kullanıma kazandırdığı ürünler tanıtıldı. Binlerce ürünün arasında İlkadım Halk Eğitim Merkezi tarafından üretilen soğan kabuğundan ruj, yenilebilir simli ruj, bayat ekmek sirkesi gibi ürünler dikkat çekti.

"Soğan kabuğundan yapılan rujun tadı da güzel"

Soğan kabuğundan yapılan rujun içerisinde Hindistan cevizi yağı olduğu için tadının da güzel olduğunu ifade eden İlkadım Belediyesi Yıldıray Çınar Kültür Merkezi'nde ders veren usta öğretici Leyla Arslan, "Biz, atık gıdaları geri dönüşüme kazandırıyoruz. Atık yağlardan sabun ürettik. Lavaboya dökülen 1 litre sıvı yağ, yaklaşık 1 milyon litre temiz suyu kirletiyor. Bu yağları değerlendirmek adına sabun yaptık. Soğan kabuğu ve tozunu kullanarak ruj yaptık. Soğan kabuğundan yine yenilebilir sim ürettik. Bayat ekmekleri değerlendirmek için bayat ekmek sirkesi yaptık. Narenciye kabuklarından temizlik suyu yaptık. Balık kılçığı kullanarak gıda yemi yaptık. Bu gıda yemlerini kümes hayvanları yediğinde kemikleri güçleniyor. Ayrıca soğan kabuğundan gıda boyası yaptık. Bu gıda boyası katkı maddesi içermiyor, tamamen doğal bir boya oldu. Yaptıklarımız arasında en çok bayat ekmek sirkesi ve soğan kabuğundan yapılan ruj dikkatlerini çekiyor. Soğandan yapılan ruju denedik. Çok güzel oluyor, dudaklarda partikül bırakıyor. Tadı da güzel çünkü soğan kabuğundan yapılan rujun içerisinde Hindistan cevizi yağı da bulunuyor" dedi.

Ruju kullanan Büşra Çeri ise, "Doğal gıdalardan yapılan kozmetik ürünlerin kullanımı daha güzel oluyor. Sağlık açısından da iyi olduğunu düşünüyorum. Soğan kabuğundan ruj da güzel oldu. Renk verdi. Tadı da kötü gelmiyor" diye konuştu.

Öte yandan rujun yanı sıra, atık gıda maddelerinden geri dönüştürülen yüzlerce ürün de vatandaşların dikkatini çekerken, çöpe gidecek gıda atıklarının tekrar kullanıma kazandırılması beğeni topladı. - SAMSUN