Samsun\'da Avrupa Hareketlilik Haftası Bisiklet Turu ile Başladı

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"Avrupa Hareketlilik Haftası" dolayısıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bisiklet turu yapıldı.

Sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda farkındalık kampanyası olan ve her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası bu yıl "Paylaşımlı Kamusal Alanlarda Şehri Birlikte Yaşayalım" temasıyla başladı. Haftanın ve hareketli yaşamın önemi noktasında farkındalık oluşturmayı amaçlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, haftanın açılışını UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde düzenlenen bisiklet turuyla gerçekleştirdi. Bisiklet turuna Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve bisiklet tutkunu gençler katıldı.

"Hepimize düşen sorumluluklar var"

Sürdürülebilir ulaşım ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak gerektiğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Avrupa Hareketlilik Haftası birçok konuda farkındalık oluşturmak adına önemli bir fırsat. Güvenli, sağlıklı, yeşil, gürültüsüz, kapsayıcı ve katılımcı bir kent için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Biz Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimiz için insanımız için her alanda çalışmaya devam ediyoruz. Yaptıklarımızı biraz daha somutlaştıracak olursak, ulaşımda harcanan süreyi azaltarak, insanımıza yeni zamanlar kazandırma hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Yine ulaşım kaynaklı ses ve çevre kirliliğini azaltmayı amaçlayan uygulamalar geliştirip hayata geçiriyoruz" dedi.

"Elektrikli otobüsler 3 bin tona yakın karbondioksit salınımını engelledi"

Toplu ulaşımı teşvik eden çalışmalarla ilgili de bilgi veren Başkan Doğan, "Daha rahat bir trafik ve daha iyi bir çevre için toplu taşımayı kullanma oranının artırılması gerektiği anlayışıyla bir dizi uygulamaları hayata geçirdik. Toplu taşıma araçlarımızda SAMKART ile yapılan yolculuklarda ilk aktarmayı ücretsiz hale getirdik. Abonman kartla yapılan yolculukları daha avantajlı hale getiren bir ücret politikasını hayata geçirdik. 18 yaş altındaki tüm gençlerimizin toplu taşımada öğrenci tarifelerinden faydalanmaları için gerekli adımları attık. Bugüne kadar 5 milyonun üzerinde yolcu taşıyarak 3 bin tona yakın karbondioksit salınımını engelleyen elektrikli otobüslerin filomuz içerisindeki payını artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yüksek kapasiteli, özel gereksinimli bireylerimizin erişimine uygun, bisiklet ve scooter bağlama alanları gibi modern ihtiyaçlara cevap verecek 10 yeni tramvayı şehrimize kazandıracak sözleşmeyi imzalamıştık. Kılıçdede-Samsun Şehir Hastanesi/Kamu Kampüsü Tramvay Hattı projemizin müjdesini verdik. Mevcutta 39 km olan bisiklet yolu ağımıza, Samsun Bisiklet Master Planı ile belirlenmiş 72 km bisiklet yolunu da eklemeyi hedefliyor; kentimizde bisiklet erişimini ve yolculuklar içerisindeki payını artırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bisikletle gelene yüzde 10 indirim

Büyükşehir Belediyesi çevreci bir ulaşım ve daha fazla hareketli yaşam anlayışıyla yeni bir uygulamayı da hayata geçiriyor. Uygulama kapsamında Sevgi Kafe ve Glütensiz Kafe'ye bisikleti ile gelenlere yüzde 10 indirim yapılacak.

Öte yandan Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 22 Eylül'de ise Arabasız Gün etkinliği düzenlenecek. Program kapsamında Cumhuriyet Meydanı, Saathane Meydanı ve Anakent Meydanı ve meydanları birbirine bağlayan Kazım Paşa Caddesi 1 gün boyunca trafiğe kapalı olacak. Cadde ve meydanlarda gün boyunca çeşitli etkinlikler yapılarak farkındalık oluşturulacak. - SAMSUN