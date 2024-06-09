Samsun'da Baba Çocuk Şenliği Renkli Anlara Sahne Oldu

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Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlk İş Babalık Platformu iş birliğinde 5'nci Geleneksel Baba Çocuk Şenliği gerçekleşti. Babalar Günü öncesi babalar ve çocuklar renkli balonlar, neşeli müzikler eşliğinde birbirinden keyifli etkinliklere katılarak neşe dolu anlar yaşadı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile İlk İş Babalık Platformu iş birliğinde 5. Geleneksel Baba Çocuk Şenliği, 'Yüzünüz Hep Gülsün Çocuklar' sloganıyla Batı Park Teleferik alanında gerçekleştirildi. Şenlikte, çocuklar için düzenlenen çanta boyama, ebru atölyesi, kil boyama ve yüz boyama gibi etkinlikler, miniklerin hayal dünyalarını renklendirirken çuval yarışı gibi eğlenceli aktiviteler de hem çocukların hem de babaların keyifli vakit geçirmelerini sağladı.

Baba ve çocukların bir araya gelerek kaliteli vakit geçirdiği şenlik, sadece eğlenceli anlar yaşatmakla kalmadı, aynı zamanda aile bağlarını güçlendiren bir ortam sundu. Babalar, çocuklarıyla geçirdikleri bu özel günü unutulmaz kılarak, birlikte vakit geçirmenin keyfini yaşadılar. Aynı zamanda bu şenlik aileler arasındaki bağı güçlendiren ve çocukların üretkenliğini destekleyen bir ortam sağladı. - SAMSUN