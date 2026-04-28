Samsun\'da bağımlılıkla mücadele

Samsun İlkadım Kent Konseyi Gençlik Meclisi, İlkadım'da gençlerin bağımlılıklarına karşı daha etkin ve kararlı bir mücadele yürütmek amacıyla gençlerle bir araya geldi.

İlkadım Belediyesi, Yeşilay Samsun Şube Başkanlığı ve İlkadım Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliğinde, 'Sağlıklı Yaşam İçin Bağımlılıkla Mücadelede Çok Boyutlu Yaklaşımlar' isimli program gerçekleştirildi. İlkadım'ın gençlerine yönelik bağımlılıkla mücadelede, akademik yaklaşımların ele alındığı ve Acem Tekkesi'nde düzenlenen programda, Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Alaattin Altın bilgilendirme ve sunum yaptı.

"Bağımlılıkla sahada etkin mücadele"

İlkadım'da bağımlılıkla mücadelede etkin rol almanın önemine değinen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım Belediyesi olarak, bağımlılıkla mücadele etmek için bizler de elimizi taşın altına koyuyoruz. Özellikle kentimizdeki gençleri her türlü bağımlılıktan uzak tutabilmek için üzerimize düşen vazife neyse yerine getirmeye hazırız. Bu noktada, İlkadım Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile Yeşilay Samsun Şubesi tarafından güzel bir program düzenlendi. Genç kardeşlerimize bağımlılıkla mücadele ve farkındalığı arttırma noktasında önemli bilgiler verildi. Umuyorum ki, bu ve benzeri programlarla, yerel gençlik gruplarının sahadaki etkin mücadeleleriyle ve akademik çalışmalarla, bağımlılıkların azaltılmasını sağlarız. İlkadım Belediyesi olarak, bağımlılıkla en etkin ve önemli mücadelemizi parklardan yapmaya başladık. 'Güvenli Parklar projemiz kapsamında 8 parkımızı Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nün sistemine entegre ederek, çocuklarımızın, gençlerimizin ve sokaklarımızın daha güvenli olmasını sağladık. 9 parkımızda ise çalışmalar devam ediyor. Güvenli parklar projemiz kapsamında toplam 30 parkımızı bu sistemle donatacağız. İlkadım'da başta madde bağımlılığı olmak üzere her türlü bağımlılığı engellemek için mücadelemize devam edeceğiz'" dedi.

"Önlemler anlatıldı"

İlkadım Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerinin yoğun katılım gerçekleştirdiği programda, Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş ve OMÜ Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Alaattin Altın, bağımlılığın psikososyal ve biyolojik süreçleri üzerine sunumlar gerçekleştirdiler. Programda, bağımlılığın kişisel bir sorun olmadığı toplumsal bir sağlık meselesi olduğu vurgulanırken; özellikle teknoloji ve madde bağımlılığına karşı alınabilecek önlemler detaylandırıldı. - SAMSUN