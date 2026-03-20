Samsun\'da Bayram Namazı Heyecanı

Samsun'da sabah camiye giden vatandaşlar Ramazan Bayramı namazını huşu içinde eda etti.

Ramazan Bayramı heyecanı ilk olarak camilerde başladı. Samsun'da sabah erken saatlerde İlkadım ilçesindeki Büyük Cami'ye giden vatandaşlar, burada bayram namazını kıldı. Tekbirlerin getirildiği, duaların okunduğu bayram namazı sonrası vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı. Namaza gelen vatandaşlar ise bayramın mutluluk, huzur ve kardeşlik içinde geçmesini ifade etti. - SAMSUN