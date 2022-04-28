Samsun'da bu pazar tüm berberler açık - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da bu pazar tüm berberler açık

28.04.2022 14:35

Samsun'da bu pazar tüm berberler açık Berberler 15 yıldır pazar günleri kepenk kapatıp, izin kullanıyor Samsun'da 15 yıldır pazar günleri haftalık izin yaparak dükkanlarını kapatan berber esnafı, bu pazar gününün Ramazan Bayramı arifesine gelmesi nedeniyle dükkanlarını açıp, mesai yapabilecekler.

Samsun'da bu pazar tüm berberler açık

Berberler 15 yıldır pazar günleri kepenk kapatıp, izin kullanıyor

SAMSUN - Samsun'da 15 yıldır pazar günleri haftalık izin yaparak dükkanlarını kapatan berber esnafı, bu pazar gününün Ramazan Bayramı arifesine gelmesi nedeniyle dükkanlarını açıp, mesai yapabilecekler.

Türkiye'ye örnek olan Samsunlu berberler, 15 yıldır 'hafta tatili' uygulaması yapıyor. Samsun'da berberler pazar günleri açılmıyor, sadece damatların tıraşı için özel izinle saatlik açılabiliyor. Bu uygulama birçok ilde uygulamaya geçilse de kalıcı olarak başarı sağlanamadı. Samsunlu berberler haftanın 1 günü herkesin izin yapması gerektiğini ifade ederek, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar. 1 Mayıs Pazar gününün bayram arifesine gelmesi nedeniyle istisnai olarak berberler bu pazar günü dükkanlarını açabilecekler.

"Samsun'da berberler 15 yıldır pazar günleri kapalı"

15 yıldır pazar günleri berberlerin tatil yaptığının altını çizen Samsun Berberler Odası Başkan Yardımcısı Mevlüt Yazıcıoğlu, "15 yıldır Samsun'da pazar günleri berberler kapalı oluyor. Berber esnafı yıllardır pazar gününü izin yaparak geçiriyor. Bu pazar günü ise bayram öncesine denk geldiği için berberlere dükkanlarını açma izni verdik. Bütün meslektaşlarımız pazar günü dükkanlarını açabilir. Bayram öncesi bir yoğunluk bekliyoruz. Tüm meslektaşlarımızın işleri artarsa bizler de mutlu oluruz. Şu anda tıraş tarifesi sakal tıraşı 20, saç tıraşı ise 60 lira. Bunların üstünde bir fiyat talep etmiyoruz. Yavaş yavaş bayram hareketliliği başladı. Arife günü daha da kalabalık olmasını bekliyorum" dedi.

"Vatandaşlar pazar günü berberlerin açık olduğunu unutmasın"

Pazar günü açık olduklarının altını çizen berber Orhan Bostan ise, "Normalde pazar günleri kapalıyız ama Ramazan Bayramı ile pazar günü arasında az gün olduğu için çalışmak zorundayız. Vatandaşlarımız bu pazar günü berberlerin açık olduğunu bilsinler. Bugün itibariyle bayram yoğunluğu da başladı. İşlerimiz çok güzel gidiyor. Allah tüm esnafa hayırlı ve bol kazanç nasip etsin" diye konuştu.

Vatandaşlar da pazar günü berberlerin açık olmasını olumlu karşılarken, Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan'da pazar günü berberlerin açık olmasına rağmen insanların tıraşlarını sona güne bırakmamalarını ve yoğunluk oluşturmamaları konusunda uyardı.

Samsun'da bu pazar tüm berberler açık
Samsun'da bu pazar tüm berberler açık
Samsun'da bu pazar tüm berberler açık
Samsun'da bu pazar tüm berberler açık

YORUMLAR
500
Hatay'da gönüllü berberler huzurevindeki yaşlıları tıraş etti Hatay'da gönüllü berberler huzurevindeki yaşlıları tıraş etti Berberlerde bayram yoğunluğu Berberlerde bayram yoğunluğu

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samsun'da bu pazar tüm berberler açık - Son Dakika


Son Dakika
16:07 Nevşin Mengü hacklendi! Hacker'lar kurdukları WhatsApp grubuna Cüneyt Özdemir'le Fatih Portakal'ı da ekledi
15:58 Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk ile Okan Buruk buluşmasından fotoğraflar yayıldı
15:51 ABD ve Rusya esirleri Ankara'da takas etti! İşte film sahnelerini andıran görüntüler
15:50 Kulislerde bomba etkisi yaratacak anket sonucu! Kazanan tarafı yüzde 28'lik kesim belirleyecek
15:46 DEVA Partisi'nin seçim kararına Karamollaoğlu'ndan yanıt: Garipsemiyorum
15:37 Gelecek Partisi'nden "seçim" çıkışı: Parti olarak gireceğimizi ilk biz açıkladık
15:37 Danıştay Savcısı mütalaasını açıkladı: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuksuz!
15:37 Yıllarca istismara maruz kaldığını söyleyen genç kız: Zara Phythian beni eşiyle ilişkiye girmem için zorladı
15:28 Merve Boluğur'un sosyal medya paylaşımları yine çok cesur! Deniz sezonunu açtı, bikiniyle poz verdi
15:22 Merkez Bankası'nın rezervleri bir haftada 108 milyar 916 milyon dolara geriledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 16:33:52. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da bu pazar tüm berberler açık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement