Samsun'da bu pazar tüm berberler açık - Son Dakika

Samsun'da bu pazar tüm berberler açık

Berberler 15 yıldır pazar günleri kepenk kapatıp, izin kullanıyor

SAMSUN - Samsun'da 15 yıldır pazar günleri haftalık izin yaparak dükkanlarını kapatan berber esnafı, bu pazar gününün Ramazan Bayramı arifesine gelmesi nedeniyle dükkanlarını açıp, mesai yapabilecekler.

Türkiye'ye örnek olan Samsunlu berberler, 15 yıldır 'hafta tatili' uygulaması yapıyor. Samsun'da berberler pazar günleri açılmıyor, sadece damatların tıraşı için özel izinle saatlik açılabiliyor. Bu uygulama birçok ilde uygulamaya geçilse de kalıcı olarak başarı sağlanamadı. Samsunlu berberler haftanın 1 günü herkesin izin yapması gerektiğini ifade ederek, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar. 1 Mayıs Pazar gününün bayram arifesine gelmesi nedeniyle istisnai olarak berberler bu pazar günü dükkanlarını açabilecekler.

"Samsun'da berberler 15 yıldır pazar günleri kapalı"

15 yıldır pazar günleri berberlerin tatil yaptığının altını çizen Samsun Berberler Odası Başkan Yardımcısı Mevlüt Yazıcıoğlu, "15 yıldır Samsun'da pazar günleri berberler kapalı oluyor. Berber esnafı yıllardır pazar gününü izin yaparak geçiriyor. Bu pazar günü ise bayram öncesine denk geldiği için berberlere dükkanlarını açma izni verdik. Bütün meslektaşlarımız pazar günü dükkanlarını açabilir. Bayram öncesi bir yoğunluk bekliyoruz. Tüm meslektaşlarımızın işleri artarsa bizler de mutlu oluruz. Şu anda tıraş tarifesi sakal tıraşı 20, saç tıraşı ise 60 lira. Bunların üstünde bir fiyat talep etmiyoruz. Yavaş yavaş bayram hareketliliği başladı. Arife günü daha da kalabalık olmasını bekliyorum" dedi.

"Vatandaşlar pazar günü berberlerin açık olduğunu unutmasın"

Pazar günü açık olduklarının altını çizen berber Orhan Bostan ise, "Normalde pazar günleri kapalıyız ama Ramazan Bayramı ile pazar günü arasında az gün olduğu için çalışmak zorundayız. Vatandaşlarımız bu pazar günü berberlerin açık olduğunu bilsinler. Bugün itibariyle bayram yoğunluğu da başladı. İşlerimiz çok güzel gidiyor. Allah tüm esnafa hayırlı ve bol kazanç nasip etsin" diye konuştu.

Vatandaşlar da pazar günü berberlerin açık olmasını olumlu karşılarken, Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan'da pazar günü berberlerin açık olmasına rağmen insanların tıraşlarını sona güne bırakmamalarını ve yoğunluk oluşturmamaları konusunda uyardı.