Samsun\'da "Bugünün Gençleri, Geleceğin Yöneticileri" etkinliği

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında milli sporcular ve gönüllü gençlik liderleri, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Samsun Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen "Bugünün Gençleri, Geleceğin Yöneticileri" etkinliği çerçevesinde düzenlenen ziyarete, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci de katıldı. Programda gençlerle bir araya gelen Vali Tavlı, 19 Mayıs ruhunun genç nesiller tarafından yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

Ziyaretin ardından heyet, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Madalyası'ndan ilham alınarak kente kazandırılan İstiklal Meydanı'nı gezdi. Vali Tavlı, gezi sırasında sporcularla yakından ilgilendi.

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanları, şehitler ve gaziler rahmet ve minnetle anıldı. Açıklamada ayrıca, "Türkiye Yüzyılı'nın teminatı gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN