Samsun\'da Canik Belediyesi, öğrencilerin dinlenme alanı talebini karşıladı

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SAMSUN (İHA) – Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın, yurtta kalan öğrencilerin dinlenme alanı talebini anında karşıladı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilerin istediğini yerine getirdi. Canik KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin dinlenme alanı istediğini karşılıksız bırakmayan Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik KYK Erkek Öğrenci Yurdu bahçesine öğrencilerin açık havada vakit geçirebileceği dinlenme alanlarını oluşturdu. Canik KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler talep ve önerilerine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan İbrahim Sandıkçı'ya teşekkür etti.

Başkan İbrahim Sandıkçı'nın sosyal medya hesaplarında, "Siz yeter ki isteyin gençler" notuyla paylaştığı, öğrencilerin talep ve önerilerini dinlediği video binlerce kez görüntülendi. Canik KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin dinlenme alanı isteğini çok kısa bir sürede yerinde getiren Başkan İbrahim Sandıkçı'nın öğrencilere olan ilgisi takdir topladı.

Başkan Sandıkçı, öğrencilere ve eğitime yönelik yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerinin mesajını verdi. - SAMSUN