Çerkes Soykırımı ve Sürgünü\'nün 162. yılı unutulmadı

Samsun Kafkas Çerkes Vakfı tarafından, 21 Mayıs 1864 Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 162'nci yıl dönümü dolayısıyla Kılıçdede Camii'nde anma programı düzenlendi.

Karadeniz kıyısına ulaşan sürgün gemilerinin önemli duraklarından biri olan Samsun'da gerçekleştirilen programa vatandaşlar ve gençler yoğun ilgi gösterdi. Geleneksel Çerkes kıyafetleri giyen gençlerin katılımı ise programa anlam kattı.

Akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programda konuşan Samsun Kafkas Çerkes Vakfı Başkanı Nurettin Güner, 21 Mayıs 1864 tarihinin Çerkes halkı açısından büyük bir felaketin simgesi olduğunu söyledi. Güner, "21 Mayıs yalnızca bir savaşın sonu değil; Çerkes halkının anayurdundan koparıldığı, sistematik yok etme ve sürgün politikalarının zirveye ulaştığı kara bir tarihtir" dedi.

Program kapsamında vakıf tarafından hazırlanan basın açıklaması da kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklamada, Çarlık Rusyası'nın yürüttüğü yayılmacı politikalar sonucu yüz binlerce Çerkes'in yaşamını yitirdiği ya da anayurtlarından sürgün edildiği belirtildi. Karadeniz'i ağır şartlar altında geçmek zorunda kalan sürgün kafilelerinin açlık, salgın hastalıklar ve yetersiz yaşam koşulları nedeniyle büyük kayıplar verdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, anma programının düzenlendiği Kılıçdede Camii bölgesinin tarihsel önemine dikkat çekilerek, sürgün sürecinde on binlerce Çerkes'in Samsun'a ulaştığı ve bölgede beş büyük mülteci kampından birinin kurulduğu kaydedildi. Bölgede geçmişte bir Çerkes Mezarlığı'nın bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bu topraklar, hayatını kaybeden binlerce insanın sessiz tanığıdır" ifadelerine yer verildi.

Dünyanın farklı bölgelerine dağılmış milyonlarca Çerkes'in dilini, kültürünü ve kimliğini yaşatmak için mücadele verdiği vurgulanan açıklamada, 21 Mayıs'ın yalnızca bir yas günü değil; tarihsel adalet, insan hakları ve toplumsal hafıza açısından önemli bir farkındalık günü olduğu belirtildi.

Vakfın açıklaması, "162 yıl önce yaşanan bu büyük acıyı Çerkesler unutmadı, unutturmayacak. Soykırım ve sürgün yollarında hayatını kaybeden tüm atalarımızı rahmet ve saygıyla anıyor; onların mirasına, tarihine ve mücadelesine sahip çıkmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" sözleriyle sona erdi.

Programa, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve il yönetim kurulu üyeleri, vakıf mütevelli heyeti üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN