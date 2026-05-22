Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 162. yılı unutulmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 162. yılı unutulmadı

Çerkes Soykırımı ve Sürgünü\'nün 162. yılı unutulmadı
22.05.2026 13:45  Güncelleme: 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Kafkas Çerkes Vakfı, 21 Mayıs 1864 Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 162'nci yıl dönümünde Kılıçdede Camii'nde anma programı düzenledi. Programa vatandaşlar ve gençler yoğun ilgi gösterdi.

Samsun Kafkas Çerkes Vakfı tarafından, 21 Mayıs 1864 Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 162'nci yıl dönümü dolayısıyla Kılıçdede Camii'nde anma programı düzenlendi.

Karadeniz kıyısına ulaşan sürgün gemilerinin önemli duraklarından biri olan Samsun'da gerçekleştirilen programa vatandaşlar ve gençler yoğun ilgi gösterdi. Geleneksel Çerkes kıyafetleri giyen gençlerin katılımı ise programa anlam kattı.

Akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programda konuşan Samsun Kafkas Çerkes Vakfı Başkanı Nurettin Güner, 21 Mayıs 1864 tarihinin Çerkes halkı açısından büyük bir felaketin simgesi olduğunu söyledi. Güner, "21 Mayıs yalnızca bir savaşın sonu değil; Çerkes halkının anayurdundan koparıldığı, sistematik yok etme ve sürgün politikalarının zirveye ulaştığı kara bir tarihtir" dedi.

Program kapsamında vakıf tarafından hazırlanan basın açıklaması da kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklamada, Çarlık Rusyası'nın yürüttüğü yayılmacı politikalar sonucu yüz binlerce Çerkes'in yaşamını yitirdiği ya da anayurtlarından sürgün edildiği belirtildi. Karadeniz'i ağır şartlar altında geçmek zorunda kalan sürgün kafilelerinin açlık, salgın hastalıklar ve yetersiz yaşam koşulları nedeniyle büyük kayıplar verdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, anma programının düzenlendiği Kılıçdede Camii bölgesinin tarihsel önemine dikkat çekilerek, sürgün sürecinde on binlerce Çerkes'in Samsun'a ulaştığı ve bölgede beş büyük mülteci kampından birinin kurulduğu kaydedildi. Bölgede geçmişte bir Çerkes Mezarlığı'nın bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bu topraklar, hayatını kaybeden binlerce insanın sessiz tanığıdır" ifadelerine yer verildi.

Dünyanın farklı bölgelerine dağılmış milyonlarca Çerkes'in dilini, kültürünü ve kimliğini yaşatmak için mücadele verdiği vurgulanan açıklamada, 21 Mayıs'ın yalnızca bir yas günü değil; tarihsel adalet, insan hakları ve toplumsal hafıza açısından önemli bir farkındalık günü olduğu belirtildi.

Vakfın açıklaması, "162 yıl önce yaşanan bu büyük acıyı Çerkesler unutmadı, unutturmayacak. Soykırım ve sürgün yollarında hayatını kaybeden tüm atalarımızı rahmet ve saygıyla anıyor; onların mirasına, tarihine ve mücadelesine sahip çıkmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" sözleriyle sona erdi.

Programa, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve il yönetim kurulu üyeleri, vakıf mütevelli heyeti üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Kültür Sanat, Politika, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 162. yılı unutulmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır entübe edildi Kadir İnanır entübe edildi
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı’yı şoke etti Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti
Ordu’da sel suları evin içinden şelale gibi aktı Ordu'da sel suları evin içinden şelale gibi aktı
Başkent’te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi Başkent'te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi
Zaniolo’nun Galatasaray defteri kapanıyor Zaniolo'nun Galatasaray defteri kapanıyor
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu geri dönüyor CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:36
Basın toplantısına damga vurdu Aziz Yıldırım’ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
14:09
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç ve Hakan Safi’ye tarihi çağrı
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye tarihi çağrı
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 14:54:42. #7.13#
SON DAKİKA: Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 162. yılı unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.