Samsun\'da Dar Gelirli Ailelere Ücretsiz Doğalgaz Bağlandı

Yerel

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından dar gelirli ailelerin konutlarına ücretsiz doğalgaz bağlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen "Samsun Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında 111 aileye doğalgaz için tesisat, kombi ve abonelik desteği sağlandı.

"Yaşamak için havanı koru" anlayışıyla yola çıkan Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ısınmadan kaynaklı hava kirliliğini önlemek amacıyla "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi"ni hayata geçirdi. Bu amaçla; sosyal yardımlar kapsamında Büyükşehir Belediyesinden kömür desteği alan evler için başlatılan doğalgaz dönüşüm süreci hızla gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi hava kirliliği değerinin katı yakıt kullanımına bağlı olarak en yüksek ilçe olduğu İlkadım ilçesinde çalışmalar yaptı. İlk olarak "Tesisat Sizden, Kombi Büyükşehirden" kampanyasıyla 20 evde katı yakıt kullanımı önlendi. Ardından da belirlenen 91 ihtiyaç sahibi için tesisat ve kombi desteği başladı. Ekipler belirlenen evlerde tesisat döşemesi, kombi takılması ve abonelik işlemlerini gerçekleştirdi. 2 ay içinde tamamlanan çalışmaların ardından 91 evde daha katı yakıt kullanılmasının önüne geçildi.

"Hava kalitesindeki değişim ölçülecek"

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında görevli Elektrik-Elektronik Mühendisi Sena Aydın, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi'ni gerçekleştirdik. Katı yakıt kullanımı nedeniyle hava kirliliğinin en yüksek olduğu İlkadım ilçesinde 11 mahalle belirledik. Özellikle sosyal amaçlı yardımlar kapsamında kömür desteği alan 91 konutun kombisini aldık, tesisat döşemesini ve abonelik işlemlerini yaptık. Daha önce de 20 konuta kombi desteği vermiştik. Böylelikle İlkadım ilçemizde 111 konutun katı atık kullanımını önledik. Şimdi belirli periyotlarla ölçümler yaparak hava kalitesindeki değişimi de ölçeceğiz" dedi. - SAMSUN