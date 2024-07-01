1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Samsun\'da Kutlandı

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"1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" Samsun'da yapılan etkinlikle kutlandı.

Denizlerdeki ticaret hakkının, Türk vatandaşlarına ve Türk bayraklı gemilere tanındığı, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yıldönümü dolayısıyla Samsun'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Samsunum 1 adlı gemide başlayan etkinlikte saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Akabinde görevleri uğruna hayatlarını kaybeden deniz şehitlerinin anısına Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk tarafından denize çelenk bırakıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Samsun Liman Başkanı Muhammet Özçelik, "Osmanlı Devleti kapitülasyonlar ile yabancılara kabotaj hakkını yabancılara bir imtiyaz olarak vermiş, sonrasında savaş ve antlaşmalar ödemeyen borçlar nedeniyle kapitülasyonlar tüm kabotaj haklarını ele geçirme faaliyetlerine dönüşmüş ve denizciliğimiz kısıtlanmıştır. Kurtuluş Savaşı sonrası 1 Temmuz 1926'da Kabotaj Kanunu'n meclisimize kabul edilmesiyle bu kısıtlamalar kaldırılarak denizlerdeki egemenliğimiz tam bağımsızlığımıza tescil edilmiş oldu. Bu egemenlik hakkımızın nişanesi olarak her yıl bugün Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaktadır. Ulu Önder Atatürk'ün 'Denizciliği Türk'ün milli ülküsü olarak düşünülmeli ve onu az zamanda başarmalıyız' düsturunca denizcilik alanında altyapı, tersanecilik, liman işletmeciliği, gemi işletmeciliği ve ticari faaliyetlerde günümüze kadar atılımlar yapılmıştır. Biz de denizciliği her noktası için akılcı, gerçekçi ve cesur politikalar üreterek Cumhuriyetimizin kuruluşu ile aldığımız bu bayrağı daha yukarı seviyelere çıkartmalıyız. Atılacak adımlarla Türk deniz ticaretinin güçlendirilmesi ve deniz kirliliğine karşı birey, toplum ve ülke bilincinin artırılması amaçlamalıyız" dedi.

Etkinlik, 'Samsunum 1' gemisi ile deniz turu ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. Etkinliğe kaymakamlar, il müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarını temsilcileri katıldı. - SAMSUN