Samsun'da Deprem Tatbikatı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Samsun'da Deprem Tatbikatı Başarıyla Gerçekleşti

Samsun\'da Deprem Tatbikatı Başarıyla Gerçekleşti

Samsun'da 631 personel ve 63 araçla, 7.0 büyüklüğündeki deprem senaryosu tatbikatı yapıldı.

20.12.2024 17:21
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Samsun'da, Tokat merkezli 7.0 büyüklüğündeki deprem senaryosu tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi. Tatbikatta 631 personel ve 63 araç görev alırken, 47 olay senaryosu işlendi.

Karadeniz Bölgesi'nde Tokat merkezli meydana gelebilecek muhtemel bir depremde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında destek illerin intikali ile il/ilçe afet ve acil durum yönetim merkezlerinin sıfırıncı dakikadan itibaren afet yönetişim süreçlerine katılımı kapsamında, görevli tüm paydaş kamu kurum, kuruluş, özel kurum ve kuruluşların müdahale kapasitesi ile koordinasyon içerisinde çalışma kabiliyetlerini geliştirmek ve planlarda görevli personelin eğitilmesini sağlamak amacıyla; TAMP kapsamında 5 il, 16 ilçenin etkilendiği merkez üssü Tokat olan ve 20 Aralık 2024 tarihinde saat 10.00'da gerçekleşen 7.0 büyüklüğündeki deprem senaryosu gereği masa başı ve saha uygulamalı olarak 0 dk-24 saat süreyle kesintisiz gerçek zamanlı 'Tokat İli Bölge Düzeyi Tatbikatı' gerçekleştirildi.

Samsun'dan 7 ilçe etkilendi

Senaryo gereği Samsun'dan da 7 ilçenin etkilendiği deprem sonrası kentte 631 personel, 63 araç ile 47 olay sürümü üzerinden icra edilen tatbikatta 0. dakika SMS ile deprem tatbikat bildirimi yapıldı. İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında, kurul üyelerinin katılımıyla, ilçe afet ve acil durum yönetim merkezlerinde de ilçe kaymakamlarının başkanlığında, kurul üyelerinin katılımıyla koordinasyon kurulları toplandı. İlk durum brifingi verildi, TAMP Afet Grupları temsilcilerinin senaryo kapsamında yürüttükleri faaliyetleri değerlendirildi.

Tatbikatta senaryolar başarılı bir şekilde uygulandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Deprem Tatbikatı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

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