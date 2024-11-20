Samsun'da Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinliği - Son Dakika
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Samsun'da Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinliği

Samsun\'da Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinliği

Atakum Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte çocuklara haklarını anlattı. Uzmanlar, çocuk haklarının önemi ve korunma yöntemleri hakkında bilgi vererek öğrencilere farkındalık kazandırdı.

20.11.2024 17:19  Güncelleme: 17:21
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Samsun'un Atakum Belediyesi tarafından, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında uzmanlar tarafından çocuklara hakları anlatıldı.

Atakum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Özgecan Kadın Danışma Merkezi ile Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Atakum Ortaokulu'nda farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. Programda, Samsun Barosu Çocuk Hakları Komisyonu'nda görevli Avukat Fatma Suğanlı ve Avukat Nursena Gündoğdu, çocuk hakları konusunda öğrencilere önemli bilgiler verdi. 'Çocuk hakları sözleşmesi' ve 'hak ihlalleri' başlıklarının ele alındığı eğitim programının ardından öğrencilerin soruları cevaplandırıldı.

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Nurşen Dikmen, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Atakum Belediyesi olarak sizlerde çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmak, sizlerin haklarını sizlere hatırlatarak, haklarınızın ne olduğunu bir kez daha sizlerle paylaşmak için geldik" dedi.

"Hem kanunen, hem de ahlaken korunması gereken haklar"

Avukat Fatma Suğanlı öğrencilere yönelik yaptığı konuşmada, "18 yaş altı herkes çocuktur ve bazı hakları vardır. Bütün haklarımız, kanunlarca düzenlenir. Bu noktada sizin korunmanız da kanunlarca düzenlenmektedir. Çocuk hakları sözleşmemiz var ve sözleşmede '18 yaşından küçük herkes çocuktur' diyor. Çocuk hakları, hem kanunen hem de ahlaken korunması gereken haklardır. Doğuştan sahip olduğumuz eğitim, sağlık, yaşama, barınma, fiziksel, psikolojik veya cinsel her türlü istismar ve ihmale karşı korunma gibi haklarınızı sağlamaktadır. Çocuk hakları eğitimi, çocuklara hakları ihlal edildiğinde ne yapılması gerektiğini gösterir ve tüm insanların haklarının içtenlikle korunmasını sağlar" ifadelerini kullandı.

Avukat Nursena Gündoğdu da "İstismar sadece bedensel değildir. Şiddet sözlü, psikolojik, akran zorbalığı, siber gibi farklı şekillerde olabilir. Bu durumda, en başta koruma özelliği devletimizdedir. Devlet, sizi korumak zorunda. Devlet kanalları olarak öğretmenlerimize, polise, jandarmaya 'benim haklarım zedeleniyor' diyebilirsiniz. Bunu demekten hiçbir zaman çekinmeyin. Biz, her zaman yanındayız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinliği - Son Dakika

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