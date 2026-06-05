Samsun\'da Ekmek Fiyatı 17,5 TL Oldu

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 210 gramı 15 TL'den satılan ekmeğin fiyatı 17,5 TL oldu.

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Samsun'da da ekmek fiyat tarifesi güncellendi. Yeni tarife öncesi 210 gramı 15 TL'den satılan ekmeğe yaklaşık yüzde 16 oranında zam yapılırken, bugünden itibaren ekmeğin satış fiyatı 17,5 TL olarak belirlendi.

Ekmek fiyatlarına maliyetinin altında artış yaptıklarını ifade eden Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Ali Yiğit, "Ekmekte fiyat tarifesini güncelledik. 210 gr ekmek bugünden itibaren 17,5 TL'den satışa sunulacak. Karar öncesinde 15 TL'den satıyorduk. Yüzde 16 oranında yani 2,5 TL zam uyguladık. Böylece ekmeğin kilosu 83,33 TL'ye denk geliyor. Bizdeki ekmek fiyatı Rize, Trabzon, Giresun gibi şehirlere göre daha ucuz. Onlarda ekmeğin kilosu 87,5 TL'ye denk geliyor. Hammaddeye gelen zammın hepsini tarifeye yansıtsak en az yüzde 25 zam yapmamız gerekiyor. Biz buna rağmen yüzde 16 zam yaptık. Bu tarife ile birlikte fırıncı ancak ayakta kalabilir. Kar marjı oldukça düşük kaldı" dedi.

Öte yandan, yeni tarife ile birlikte 300 gram tam buğday ekmeği 35 TL, 420 gr susamlı tava ekmeği 40 TL, 300 gr sade pide 35 TL, 150 gr lavaş 17,5 TL, 150 gr pide hamuru 35 TL, 8'li Karadeniz ekmeği 140 TL, 600 gr köy ekmeği 160 TL, 600 gr susamlı tahıllı ekmek 175 TL olarak belirlendi.

Ayrıca 15 TL'de simide şu an için zam düşünmediklerini de ifade eden Yiğit, kendilerine simit tarifesi için gelen bir isteğin olmadığını da belirtti. - SAMSUN