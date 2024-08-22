Samsun'da El Süpürgeciliği Mesleği Yok Olmaya Yüz Tutuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samsun'da El Süpürgeciliği Mesleği Yok Olmaya Yüz Tutuyor

Samsun\'da El Süpürgeciliği Mesleği Yok Olmaya Yüz Tutuyor

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki son süpürge ustaları, yok olmaya yüz tutan meslekler arasında bulunan el süpürgeciliği mesleğini devam ettiriyor. Çarşamba ilçesinde el süpürgeciliği mesleğinin son ustalarından olan Önder kardeşler, evlerinin altındaki atölyede yıllardır emek vererek sürdürdükleri el emeği mesleklerini ayakta tutmaya çalışıyor. 59 yaşındaki Ahmet Önder ve kardeşi Metin Önder, yarım asırdır süpürgecilik mesleğini aynı tutkuyla devam ettiriyor. Yapımının zor, dikiminin ise zevkli olduğunu dile getiren ustalar, el emeği göz nuru süpürgelerin teknolojiye yenik düşmek üzere olduğunu ifade ettiler. Haftada 200 süpürge yaptıklarını söyleyen Önder kardeşler, el emeği göz nuru süpürgelerini gramajına göre 100-110 TL arasında satışa sunuyorlar. Yıllardır bu mesleği yaptıklarını söyleyen Ahmet ve Metin Önder, süpürgecilik mesleğinin kendilerine babadan kalma olduğunu dile getirdiler. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte son demlerini yaşayan mesleği 50 yıldır yaptığını söyleyen Ahmet Önder, 'Bu süpürgeler artık eskisi kadar rağbet görmüyor. Ben çırak olarak başladığım bu işi yaklaşık 50 yıldır devam ettiriyorum. Baba mirası mesleğimizi ömrümüz yettiğince devam ettireceğiz. Ama maalesef teknoloji her şeyin önüne geçiyor. Yeni nesil de bu tarz mesleklere ilgi duymuyor. Dolayısıyla çırak yetiştiremiyoruz. Bizler bu mesleğin son ustalarıyız. Bizden sonra mesleği devam ettirecek birileri de olmadığı için bu meslek de ne yazık ki unutulan meslekler arasında yerini alacaktır' dedi.

22.08.2024 09:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki son süpürge ustaları, yok olmaya yüz tutan meslekler arasında bulunan el süpürgeciliği mesleğini devam ettiriyor.

Çarşamba ilçesinde el süpürgeciliği mesleğinin son ustalarından olan Önder kardeşler, evlerinin altındaki atölyede yıllardır emek vererek sürdürdükleri el emeği mesleklerini ayakta tutmaya çalışıyor. 59 yaşındaki Ahmet Önder ve kardeşi Metin Önder, yarım asırdır süpürgecilik mesleğini aynı tutkuyla devam ettiriyor. Yapımının zor, dikiminin ise zevkli olduğunu dile getiren ustalar, el emeği göz nuru süpürgelerin teknolojiye yenik düşmek üzere olduğunu ifade ettiler. Haftada 200 süpürge yaptıklarını söyleyen Önder kardeşler, el emeği göz nuru süpürgelerini gramajına göre 100-110 TL arasında satışa sunuyorlar.

Mesleğin son ustaları

Yıllardır bu mesleği yaptıklarını söyleyen Ahmet ve Metin Önder, süpürgecilik mesleğinin kendilerine babadan kalma olduğunu dile getirdiler. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte son demlerini yaşayan mesleği 50 yıldır yaptığını söyleyen Ahmet Önder, "Bu süpürgeler artık eskisi kadar rağbet görmüyor. Ben çırak olarak başladığım bu işi yaklaşık 50 yıldır devam ettiriyorum. Baba mirası mesleğimizi ömrümüz yettiğince devam ettireceğiz. Ama maalesef teknoloji her şeyin önüne geçiyor. Yeni nesil de bu tarz mesleklere ilgi duymuyor. Dolayısıyla çırak yetiştiremiyoruz. Bizler bu mesleğin son ustalarıyız. Bizden sonra mesleği devam ettirecek birileri de olmadığı için bu meslek de ne yazık ki unutulan meslekler arasında yerini alacaktır" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Çarşamba, samsun, Baba, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da El Süpürgeciliği Mesleği Yok Olmaya Yüz Tutuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
22:33 Galatasaray’dan kabus gibi başlangıç Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti
21:57 Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar’a kapıyı gösterdi Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'a kapıyı gösterdi
21:34 ’’Ayakkabı dağıtımı’’ ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi’nden yanıt ''Ayakkabı dağıtımı'' ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi'nden yanıt
21:19 Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş
20:37 Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 14:19:15. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da El Süpürgeciliği Mesleği Yok Olmaya Yüz Tutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement