Samsun\'da Engelli Vatandaşlar için Eğitim Destekleri

Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır, "Görme ve işitme engelli vatandaşlarımıza yönelik Kur'an kurslarımız eğitime devam etmektedir. Talep edilen her yerde yine engelli kardeşlerimizin taleplerine cevap vermekteyiz" dedi.

Samsun genelinde görme ve işitme engelli vatandaşlara yönelik Kur'an kursları ile engellilere yönelik yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi veren Müftü Seyfullah Çakır, "İşitme engellilere yönelik olarak İlkadım'da 1 sınıfımız ve 7 öğrencimiz eğitime devam etmektedir. Görme engelli kardeşlerimize yönelik olarak ise Atakum'da 1 sınıfımız ve 4 öğrencimiz, Vezirköprü'de 2 sınıfımız ve 8 öğrencimiz eğitime devam etmektedir. Geçmişte talep eden engelli derneklerinde yine eğitimli personelimiz tarafından engelli Kur'an kursu sınıflarımız açılmış, haftalık manevi destek programları gerçekleştirilmiştir. Talep edilen her yerde yine engelli kardeşlerimizin taleplerine cevap vermekteyiz" diye konuştu.

Engelli cami buluşmaları

İlçelerde engelli erişimine hazır hale getirilen camilerde aylık olarak cami-engelli buluşmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Müftü Çakır, "Cami programlarıyla engelli kardeşlerimiz sosyalleşmesi, kutsal mekanlarımız olan camilerimize erişimlerinin sağlanması ve onlara manevi destek sunulması amaçlanmaktadır. Periyodik aralıklarla belirlenen zamanlarda engelli dernekleri ile bizimle iletişim halinde olan ailelere ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretlerde bize ulaşan talepler doğrultusunda engelli kardeşlerimize manevi destek programları ve Kur'an kursu hizmetleri sunmaktayız. ya da bizden başka talepleri olduğunda olabildiğince gerçekleştiriyoruz. Ramazan ayı içinde engelli ailelerine iftar programları, ev ziyaretleri yapılarak ay boyunca engelli vatandaşlarımıza destek sunuldu. Her Cuma namazında, kadınlara yönelik İlkadım Site Camii'inde, erkeklere yönelik İlkadım Büyük Cami'de işaret dili ile hutbe çevirisi yapılmaktadır" şeklinde konuştu. - SAMSUN