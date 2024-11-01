Samsun'da Engelsiz Yaşam Parkı Açıldı, Özel Gereksinimli Çocuklar Keyifli Anlar Yaşadı - Son Dakika
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Samsun'da Engelsiz Yaşam Parkı Açıldı, Özel Gereksinimli Çocuklar Keyifli Anlar Yaşadı

Samsun\'da Engelsiz Yaşam Parkı Açıldı, Özel Gereksinimli Çocuklar Keyifli Anlar Yaşadı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli çocuklar için hayata geçirilen Engelsiz Yaşam Parkı'nın açılışını yaptı. İlk misafirler, çeşitli etkinliklerle keyifli saatler geçirerek yaratıcılıklarını geliştirdiler.

01.11.2024 15:24  Güncelleme: 15:26
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Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Engelsiz Yaşam Parkı, ilk misafirlerini ağırlayarak özel gereksinimli çocuklara keyifli anlar yaşattı.

SBB tarafından açılan Engelsiz Yaşam Parkı, misafirlerini ağırlamaya başladı. Özel gereksinimli çocukların fiziksel, ruhsal ve psikolojik yönden gelişimlerine katkı sunmak amacıyla Canik ilçesi Millet Bahçesi içinde hayata geçirilen Engelsiz Yaşam Parkı'nın ilk misafirleri Kerimbey Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı ve Tepecik 100. Yıl Milli Mücadele Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri oldu. Öğrenciler öğretmenler eşliğinde ahşap kuş evlerini boyadı. Yemyeşil bir ortamda ve güzel bir bahar havasında keyifli saatler geçiren öğrenciler, birbirinden güzel ürünler ortaya çıkardı.

Özel gereksinimli bireylerin yaşamına dokunan Engelsiz Yaşam Parkı, özel gereksinimli bireylerin hem sosyalleşmesine hem de okuma-yazma, el sanatları gibi alanlarda eğitimler almasına olanak tanıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen park, özel gereksinimli bireylere ve ailelerine özel günlerde toplu organizasyon yapma imkanı sunarken çeşitli etkinlikler ile de onların hayatına renk katacak.

Yine bu tesiste 17-40 yaş arası engelli bireylere kişisel ve mesleki eğitimler ile engelli ve ailelerine bilinçlendirme ve farkındalık seminerleri verilecek. Engelli sivil toplum kuruluşları da toplantı ve programlarını Engelsiz Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilebilecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Engelsiz Yaşam Parkı Açıldı, Özel Gereksinimli Çocuklar Keyifli Anlar Yaşadı - Son Dakika

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