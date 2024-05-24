Samsun'da Geleceğin Meslekleri ve Kadın Girişimciler Mini Zirvesi Düzenlenecek - Son Dakika
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Samsun'da Geleceğin Meslekleri ve Kadın Girişimciler Mini Zirvesi Düzenlenecek

Samsun\'da Geleceğin Meslekleri ve Kadın Girişimciler Mini Zirvesi Düzenlenecek

Samsun'un Atakum Belediyesi'nin düzenleyeceği 'Geleceğin Meslekleri ve Kadın Girişimciler Mini Zirvesi'nde, akademisyenler ve iş dünyasının başarılı isimleri vatandaşlarla buluşacak.

24.05.2024 16:20  Güncelleme: 16:21
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Samsun'un Atakum Belediyesi'nin düzenleyeceği 'Geleceğin Meslekleri ve Kadın Girişimciler Mini Zirvesi'nde, akademisyenler ve iş dünyasının başarılı isimleri vatandaşlarla buluşacak.

Atakum Belediyesi, 'Geleceğin Meslekleri ve Kadın Girişimciler Mini Zirvesi'ni Ata Sahne Sanat Merkezi'nde gerçekleştirecek. Avrupa Birliği desteğiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü, 'Geleceğin Meslekleri için İstihdam Oluşturma Projesi' kapsamında Eskişehir, İzmir ve Gaziantep'te düzenlenen mini zirvelerin sonuncusu, Atakum'da yapılacak. Akademisyenler ve iş dünyasının başarılı isimlerinin konuk olacağı organizasyonda, uzmanlar geleceğin istihdam olanakları, kadın girişimciliği, istihdam ihtiyacı artan sektörler, dijital dönüşüm gibi birçok konuda önemli bilgiler verecek.

Zirve, 1 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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