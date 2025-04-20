Samsun'da Görme Engellilere Engelsiz Turizm Deneyimi - Son Dakika
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Samsun'da Görme Engellilere Engelsiz Turizm Deneyimi

Samsun\'da Görme Engellilere Engelsiz Turizm Deneyimi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Turizm Haftası'nda görme engelli bireylere Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni betimleme yöntemiyle gezdirdi. Başkan Halit Doğan, 'Engelsiz Turizm' projesi ile engellerin kaldırılmasına yönelik kararlılıklarını vurguladı.

20.04.2025 12:51  Güncelleme: 13:06
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Turizm Haftası'nda görme engelli bireyleri Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne götürerek onlara 'betimleme' yöntemi ile Kuş Cenneti'ni gezdirdi. Büyükşehir'in 'Engelsiz Turizm' projesiyle deltayı gezen görme engelli bireyler doğayı ve Kuş Cenneti'nin güzelliklerini dinleyerek hissetti, doğanın kalbinde keyifli bir gün geçirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Turizmde ve tüm alanlarda engelleri kaldırma konusunda kararlıyız" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi 'Engelsiz Turizm' projesi ile de dikkat çekmeye devam ediyor. Proje ile engelli bireylere Samsun'un doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtan Büyükşehir, bu kez de görme engelli bireylerin adeta 'gözü' olarak onlara turizm merkezi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde unutulmaz bir gün yaşattı.

Görme engelli bireyler Kuş Cenneti'ni dinleyerek yaşadı

Proje kapsamında görme engelli bireyler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Mirası Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne götürdü. Gönüllü üniversite öğrencilerinin refakat ettiği engelli bireylere betimleme yöntemi ile deltanın güzellikleri anlatıldı. Çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan deltada engelli bireyler kuş cıvıltılarını dinledi, temiz havada yürüyüş yaptı, refakatçiler eşliğinde bisiklet sürdü. Kızılırmak Deltası'nın tüm güzelliklerini dinleyerek hisseden özel gereksinimli misafirler unutamayacakları bir gün geçirdi.

"Turizmde ve tüm alanlarda engelleri kaldırma konusunda kararlıyız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun'umuzda özel gereksinimli bireylerimizin turizm imkanlarından daha çok faydalanması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Turizm Haftası dolayısı ile de turizmde erişilebilirliğe dikkat çekmek amacı ile Engelsiz Turizm projesi kapsamında güzel bir etkinlik düzenledik. Görme engelli bireylerimizi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne götürerek betimleme yöntemi ile turizm merkezimizi tanıttık. Onların yüzündeki gülümseme ile bizler de çok mutlu olduk. Erişilebilir turizmin geliştirilmesi ve özel gereksinimli bireylerimizin turizm imkanlarından eşit bir şekilde yararlanması için çalışmalar yapıyoruz. Özel gereksinimli bireylerimizin her zaman yanlarında olmayı, yaşamlarını kolaylaştıracak faaliyet ve projeleri hayata geçirmeyi önemsiyoruz. Bu anlayış ile turizmde ve tüm alanlarda engelleri kaldırma konusunda kararlıyız" dedi.

"Kuş Cenneti'ni görmüş kadar hissettik"

Kızılırmak Deltası'na yapılan ziyarette duygularını paylaşan görme engelli bireylerden Seda Arslan, "O kadar güzeldi ki. Çok güzel bir gün geçirdik. İnsan özgür ve bağımsız hissediyor böyle bir ortamda. Her yeri kafamda oturtturdum. Kahve içtiğimiz yer, yemek yediğimiz yer, sazlıkların olduğu yerler, kuş cıvıltıları Arkadaşlar o kadar güzel betimlediler ki. Ben artık Kuş Cenneti nasıl bir yer kafamda canlandırabiliyorum. Burayı görmüş kadar oldum" dedi.

Ahmet Tayfur Aslan isimli vatandaş ise "Doğada birlikte olmak, birlikte yaşama kültürünü geliştirmek adına bugün çok önemliydi. Bugün engelli olmayan bireylerle birlikteydik. Bugünün keyifli geçmesini sağlayan, bize her konuda destek veren Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bu tarz destekler bizler için çok önemli. Turizmde erişebilirlik çok önemli. Herkes için erişilebilir olması, bu güzel doğaya engelli, engelsiz her bireyin gelmesi çok değerli" ifadelerine yer verdi.

Deltayı ziyaret eden Murat Şimşek ise "Büyükşehir Belediyesi'nin bu imkanları çok güzel. Yapılan betimlemeler çok güzeldi. Tüm ambiyansı ve doğayı keşfettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'a çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Görme Engellilere Engelsiz Turizm Deneyimi - Son Dakika

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