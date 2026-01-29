Başkan Doğan: "Hasta nakil hizmetimizi hayata geçirdik"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yaşlı, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ya da kendi imkanlarıyla hastaneye ulaşmakta zorlanan vatandaşlar için hasta nakil hizmetini hayata geçirdiklerini belirterek, "5 hasta nakil aracı alarak bu anlamlı hizmetin startını verdik" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanında hayata geçirdiği uygulamayla önemli bir ihtiyaca daha çözüm üretecek. Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde hastane ve eve ulaşımlarını sağlamak amacıyla 5 adet modern hasta nakil aracını hizmete aldı. Başka bir araç ile hastane veya evine gitme imkanı bulunmayan, durumu stabil olan hastalar artık Büyükşehir Belediyesi'nin hasta nakil araçları ile sağlıklı ve güvenli ulaşım deneyimi yaşayacak. Şehir içi ve şehir dışı olmak üzere görev yapacak hasta nakil araçları, şehir içinde ücretsiz şehir dışına ise belirlenen ücret tarifesi ile hizmet sunacak. Hasta nakil araçlarında iki sağlık personeli ve ilk yardım sertifikalı bir sürücü olmak üzere üç personel görev yapacak.

Hasta nakil araçları, alo 153 çağrı merkeziyle koordineli olarak hizmet verecek. Hasta nakil aracı için vatandaşlar talebini 153'ü tuşlayarak işlem yapacak. Hasta nakil araçları yoğun bakım kriterleri taşımayan, durumu stabil (acil olmayan) ve tıbbi müdahale gerektirmeyen, felçli yatalak pozisyondaki hastalara, cihaz ve oksijen destekli hastalara, yürüyemeyen engelli hastalara, ameliyat olmuş yatar durumda ve yatarak gitmesi gereken hastalara hizmet sunacak. Hasta nakil araçları hafta içi mesai saatlerinde yani 08.00-17.00 arasında hizmet verecek.

"Odağımızda insan var"

İnsan odaklı hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Belediyecilik anlayışımızın merkezine her zaman insanımızı alıyoruz. Vatandaşlarımızın günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları yakından takip ediyor, bu sorunlara kalıcı çözümler üretmeye gayret ediyoruz. Sağlık, bizim için en hassas konuların başında geliyor. Bu anlayışla yaşlı, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ya da kendi imkanlarıyla hastaneye ulaşmakta zorlanan hemşehrilerimizin yanında olmak istedik ve hasta nakil hizmetimizi hayata geçirdik. 5 hasta nakil aracı alarak bu anlamlı hizmetin startını verdik. Hayatın her alanında insanımızın yanında olmayı, hayatlarını kolaylaştırmayı ilke edinerek hizmet ve proje üretiyoruz. Bu da nakil hizmeti de bu anlayışımızın en somut göstergelerinden biri. Hasta nakil hizmetimizi hayata geçirerek önemli bir ihtiyaca çözüm üretmiş olacağız" diye konuştu. - SAMSUN