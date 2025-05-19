Samsun\'da Hava Gösterileriyle Bayram Coşkusu

Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen hava gösterileri nefes kesti.

Kutlama etkinliklerinde sahne alan Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Çelik Kanatlar ve Üzüm Salkımı Uçuş Gösteri ekipleri, Samsun semalarında izleyenlere görsel şölen sundu.

Gökyüzünde sergiledikleri senkronize manevralar, iniş ve yükselme hareketleri ile büyük alkış toplayan ekipler, 19 Mayıs coşkusuna damga vurdu.

Gösteriler sırasında sahilde toplanan vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anları kayda aldı. - SAMSUN