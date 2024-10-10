Samsun'da Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi Başladı - Son Dakika
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Samsun'da Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi Başladı

Samsun\'da Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi Başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen projede, 104 hane doğal gazla buluşacak. Proje, hava kirliliğini azaltmayı ve yaşam standartlarını artırmayı hedefliyor.

10.10.2024 13:13  Güncelleme: 13:20
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Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen 'Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi' çerçevesinde, kömür yardımı alan 104 hane doğal gaza kavuşacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle yürütülen Samsun'da Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi'nin 2'nci etabı başladı. Projenin 2'nci etabı İlkadım ilçesinde 17 mahallede gerçekleşecek. Proje için pilot mahalleler hava kirliliği yoğunluğuna göre, evler ise hane gelir durumuna göre belirlendi. Isınmadan kaynaklı hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini azaltabilmek amacıyla gerçekleştirilen projenin 2'nci etabından 104 hane faydalanabilecek. Daha önce kaymakamlıktan kömür yardımı alarak ısınma ihtiyacını gideren ailelerin de proje sayesinde hem yaşam standartları artacak hem de daha temiz bir yakıt ile buluşmuş olacaklar.

Çalışmalar kısa sürede tamamlanacak

Pilot bölge olarak belirlenen mahallelerdeki evlerde Büyükşehir Belediyesi ekipleri ısınma tesisatı, sıcak su tesisatı, kombi ve abonelik desteği çalışmalarına başladı. 13 konutta çalışmalar tamamlanırken kalan 91 evde de kısa sürede çalışmaların tamamlanması planlanıyor.

"Karbon salınımının en az olduğu şehir olmak istiyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bizler Samsun'umuza, hemşehrilerimize hizmet için yola çıktık. Her alanda da hemşehrilerimizin refahını ve mutluluğunu önceleyen çalışmaları hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Bir yandan da daha temiz bir Samsun, daha temiz bir hava hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlığımızın desteğiyle hayata geçirdiğimiz Samsun'da Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi ile birçok ailemizi doğal gazla buluşturuyoruz. Hem ailelerimizi kömürle uğraşmaktan kurtarıyoruz hem de çevreye önemli bir katkı sağlıyoruz. Ekiplerimiz 104 evin daha temiz yakıta geçişini sağlamak adına doğal gaz tesisat dönüşümü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Proje için pilot mahalleler hava kirliliği yoğunluğuna göre, evler ise hane gelir durumuna göre belirlendi. Hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine layık diyoruz, bu kapsamda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çevreci yaklaşımımızla Büyükşehir Belediyesi olarak İklim Değişikliği Eylem Planına uygun bir şekilde hareket ediyor; projeler, hizmetler gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Karbon salınımının en az olduğu şehir olmak istiyoruz. Tüm projelerimizde de bu doğrultuda hareket ediyoruz. Projenin şehrimize ve tüm ailelerimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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