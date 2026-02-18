Samsun\'da İlk Teravih Namazı Coşkusu

SAMSUN (İHA) – Samsun'da vatandaşlar, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti.

Ramazan ayının gelişiyle birlikte kent genelinde camiler doldu. Özellikle İlkadım ilçesinde bulunan Büyük Cami'de yoğunluk yaşandı. Akşam saatlerinde camilere gelen vatandaşlar, din görevlileri tarafından Ramazan ayının önemine ilişkin verilen vaazı dinledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından saf tutan cemaat, ilk teravih namazını hatimle kıldı. Kadın, erkek, genç ve çocuklardan oluşan çok sayıda vatandaşın katıldığı namazda manevi atmosfer dikkat çekti. İlk teravihin kılınmasıyla birlikte Samsun'da Ramazan ayı dualarla karşılandı. - SAMSUN