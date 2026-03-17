Canik'te binler Kadir Gecesi'nde ellerini semaya açtı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Canik'te binler Kadir Gecesi'nde ellerini semaya açtı

17.03.2026 09:35  Güncelleme: 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Canik Belediyesi tarafından düzenlenen Kadir Gecesi Özel Programı, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duygusal anlar yaşandı.

Samsun'da Canik Belediyesi tarafından düzenlenen Kadir Gecesi Özel Programı, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Merkez Cami'nde düzenlenen programda vatandaşlar, Kadir Gecesi'ni dualarla idrak etti. Programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, gece boyunca yapılan ibadet ve etkinliklerle manevi atmosferi birlikte yaşadı.

Programda, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Birincisi Salih Akyüz ile İstanbul Sultangazi Sultançiftliği Merkez Cami İmam Hatibi Davut Önal tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. İlahi ve kasidelerin de seslendirildiği programda duygu dolu anlar yaşandı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, programda vatandaşlarla bir araya gelerek Kadir Gecesi'ni tebrik etti. Sandıkçı, Kadir Gecesi'nin birlik ve beraberliğe vesile olması temennisinde bulunarak, Ramazan ayının huzurunu ilçe sakinleriyle paylaşmaya devam ettiklerini ifade etti.

Program, Canik Belediyesi ile Canik İlçe Müftülüğü iş birliğinde düzenlenirken, Canik Kaymakamı Şeref Aydın, AK Parti Canik İlçe Başkanı Muhammed Emin Duran ve Canik İlçe Müftüsü Bayram Karar da programa katıldı.

Öte yandan Canik Belediyesi tarafından ilçedeki camilerde teravih namazı sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 09:37:23. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.