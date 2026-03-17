Canik\'te binler Kadir Gecesi\'nde ellerini semaya açtı

Samsun'da Canik Belediyesi tarafından düzenlenen Kadir Gecesi Özel Programı, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Merkez Cami'nde düzenlenen programda vatandaşlar, Kadir Gecesi'ni dualarla idrak etti. Programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, gece boyunca yapılan ibadet ve etkinliklerle manevi atmosferi birlikte yaşadı.

Programda, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Birincisi Salih Akyüz ile İstanbul Sultangazi Sultançiftliği Merkez Cami İmam Hatibi Davut Önal tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. İlahi ve kasidelerin de seslendirildiği programda duygu dolu anlar yaşandı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, programda vatandaşlarla bir araya gelerek Kadir Gecesi'ni tebrik etti. Sandıkçı, Kadir Gecesi'nin birlik ve beraberliğe vesile olması temennisinde bulunarak, Ramazan ayının huzurunu ilçe sakinleriyle paylaşmaya devam ettiklerini ifade etti.

Program, Canik Belediyesi ile Canik İlçe Müftülüğü iş birliğinde düzenlenirken, Canik Kaymakamı Şeref Aydın, AK Parti Canik İlçe Başkanı Muhammed Emin Duran ve Canik İlçe Müftüsü Bayram Karar da programa katıldı.

Öte yandan Canik Belediyesi tarafından ilçedeki camilerde teravih namazı sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - SAMSUN