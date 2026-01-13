Kavak'ta karla mücadele - Son Dakika
13.01.2026 17:52  Güncelleme: 17:54
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kavak ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası karla mücadele çalışmalarına hızla başladı. 310 kilometrelik yol ağında 9 ekip ve 22 personelle çalışmalar sürdürülüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi kavak yol işleri müdürlüğü Kavak'ta karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kavak ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi Kavak Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için sahada yoğun mesai harcıyor. Kavak ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında toplam 310 kilometrelik yol ağı bulunurken, karla mücadele çalışmaları 9 ekip ve 22 personel ile yürütülüyor. Çalışmalarda 4 adet kar bıçaklı kamyon ve 5 adet iş makinesi görev alıyor. Ekipler, özellikle ana arterler, grup yolları ve yerleşim yerlerine ulaşımı sağlayan güzergahlarda kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla ekiplerin 7/24 görev başında olduğunu belirtti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
