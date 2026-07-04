Samsun'da kenevir tekstili projesinin süresi uzatıldı - Son Dakika
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Samsun'da kenevir tekstili projesinin süresi uzatıldı

Samsun\'da kenevir tekstili projesinin süresi uzatıldı
04.07.2026 09:21  Güncelleme: 09:23
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Samsun'da kenevir üretimi ve işleme geleneğini canlandırmayı hedefleyen projenin süresi 6 ay uzatıldı. Proje kapsamında kadın istihdamı ve eğitimler planlanıyor.

Samsun'da kenevir üretimi ve işleme geleneğini yeniden canlandırmayı amaçlayan "Samsun Kenevir Tekstili İnovasyon ve Kapasite Geliştirme Projesi"nin süresi 6 ay uzatıldı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)-Anadoludakiler kapsamında desteklenen ve 2025 yılı mart ayında Samsun Büyükşehir Belediyesi ile OKA arasında imzalanan 18 ay süreli projenin 6 ay uzatılmasına ilişkin sözleşme imzalandı.

İmza töreninde konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, projenin Samsun'un yerel değerlerinin korunması ve kadın istihdamının artırılması açısından önem taşıdığını belirtti.

Samsun'a özgü kenevir üretimi ve işleme geleneğinin yaşatılmasını hedefleyen proje kapsamında, Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi yeni makine ve ekipmanlarla modernize edilecek. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Olgunlaşma Enstitüsü tarafından açılacak kurslarda, ilçe kaymakamlıklarının sosyal yardımlaşma fonundan destek alan ve dezavantajlı gruplar arasında bulunan 18-45 yaş aralığındaki kadınlara yönelik eğitimler düzenlenecek.

Proje kapsamında 60 kadına dokuma, 24 kadına ise hazır giyim eğitimi verilmesi planlanırken, eğitimlerini tamamlayan kadınlardan 26'sının Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde, 5'inin ise Samsun Olgunlaşma Enstitüsü'nde istihdam edilmesi hedefleniyor.

İmza törenine Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, kurum müdürleri, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ile kadın kooperatiflerinin temsilcileri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da kenevir tekstili projesinin süresi uzatıldı - Son Dakika

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