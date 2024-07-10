Samsun'da Kızılay'a 35. kez kan veren vatandaşa altın madalya verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samsun'da Kızılay'a 35. kez kan veren vatandaşa altın madalya verildi

Samsun\'da Kızılay\'a 35. kez kan veren vatandaşa altın madalya verildi

Vezirköprü ilçesinde düzenli olarak kan bağışı yapan Sami Akyol, 35. kez kan bağışında bulunması nedeniyle Kızılay tarafından altın madalya ile ödüllendirildi. Akyol, aynı zamanda organlarını da bağışladığını belirterek, kendini daha sağlıklı ve zinde hissettiğini söyledi. Kızılay'a kan bağışı için Vezirköprü'de bulunan mobil kan bağışı aracına gelen vatandaşlar, 74 ünite kan bağışında bulundu.

10.07.2024 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da Kızılay'a 35. kez kan veren bir vatandaşa altın madalya verildi.

Vezirköprü ilçesinde düzenli olarak kan bağışı yapması sonucu sırasıyla bronz ve gümüş madalya alan Sami Akyol, 35. kez kan bağışında bulunması nedeniyle Kızılay tarafından altın beratı ve altın madalya ile ödüllendirildi. Aynı zamanda organlarını da bağışladığını belirten emekli imam hatip Akyol, "Belirli aralıklarla kan bağışında bulunuyorum. Böylece kendimi daha sağlıklı ve zinde hissediyorum" dedi.

Kızılay'a kan bağışı

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölgesi Samsun Kan Bağış Merkezi Müdürlüğüne bağlı ekip ve mobil kan bağışı aracı 3 gün boyunca Vezirköprü'deydi. Kızılay'a kan bağışlamak isteyen Vezirköprü halkı, Köprülü Mehmet Paşa Parkı önünde konuşlanan mobil kan bağışı aracına geldi.

74 ünite kan bağışı alındığını belirten Türk Kızılay Vezirköprü İlçe Başkanı Bekir Kurtoğlu, "Bağışlamış olduğunuz kan, başka birine bir can olabilir, hayata bağlayabilir. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Vezirköprü, Kızılay, Samsun, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Kızılay'a 35. kez kan veren vatandaşa altın madalya verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:58 Erdoğan ve Biden’dan ayaküstü sohbet NATO zirvesinde aile fotoğrafı Erdoğan ve Biden'dan ayaküstü sohbet! NATO zirvesinde aile fotoğrafı
17:56 NATO zirvesinde tarih verildi ABD, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna’ya F-16’ları gönderecek NATO zirvesinde tarih verildi! ABD, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna'ya F-16'ları gönderecek
17:29 Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı
16:41 Rüşvet aldığı belirlendi Neslim Güngen soruşturmasında MASAK’ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında Rüşvet aldığı belirlendi! Neslim Güngen soruşturmasında MASAK'ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında
16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
21:00 Beşiktaş’ın Ciro Immobile için Lazio’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Ciro Immobile için Lazio'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
20:33 Arda Güler, en çok takipçisi olan Türk futbolcu oldu Arda Güler, en çok takipçisi olan Türk futbolcu oldu
18:59 Beşiktaş, FIFA’daki Tyler Boyd dosyasını kapattı Beşiktaş, FIFA'daki Tyler Boyd dosyasını kapattı
18:23 İşsizlik ve istihdam oranları belli oldu Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürüp gelir dağılımını iyileştireceğiz İşsizlik ve istihdam oranları belli oldu! Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürüp gelir dağılımını iyileştireceğiz
18:22 Eski halinden eser yok Wanda Nara’nın ayrılık kararı Icardi’yi fena hırpalamış Eski halinden eser yok! Wanda Nara'nın ayrılık kararı Icardi'yi fena hırpalamış
17:27 Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin şikayeti üzerine “şüpheli“ sıfatıyla ifade verdi Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi
16:51 Yeni sözleşme uzatmıştı Galatasaray’ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor
16:50 Real Madrid, Arda Güler’in forma numarasını değiştirdi Real Madrid, Arda Güler'in forma numarasını değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 21:40:29. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Kızılay'a 35. kez kan veren vatandaşa altın madalya verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement