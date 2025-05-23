Samsun'da Kudüs Gecesi - Son Dakika
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Samsun'da Kudüs Gecesi

Samsun\'da Kudüs Gecesi
23.05.2025 15:34  Güncelleme: 15:41
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Samsun İl Müftülüğü tarafından Müslümanların ilk kıblesi, Peygamberler diyarı Gazze ve Filistin'i anmak ve gönüllerde canlı tutmak amacıyla "Kudüs Gecesi" programı gerçekleştirildi.

Samsun İl Müftülüğü tarafından Müslümanların ilk kıblesi, Peygamberler diyarı Gazze ve Filistin'i anmak ve gönüllerde canlı tutmak amacıyla "Kudüs Gecesi" programı gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü Gençlik koordinatörlüğünün koordinesiyle Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde gerçekleştirilen programda koro ve solo performanslarıyla ilahiler, ezgiler, marşlar; gençlerin performansıyla Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiir dinletileri ve resim sergisi yer aldı. İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın konuşmasıyla başlayan programda Çakır, "Zalimler tarafından katledilen kardeşlerimizin bulunduğu, zulmün sürekli devam ettiği şehitler diyarı Filistin ve Gazze. Bizden sonra gelecek nesillere bu yaşananları, bu zulmü anlatmak hepimizin en büyük görevi. Yapılan zulmü bütün dünyaya, insanlığa duyurmak bir sorumluluktur. Bugün burada sizlerin desteği ve katılımıyla söylediğimiz hakikatle, Peygamber Efendimiz (Sallallahü teala aleyhi vessellem)'in ifadeleriyle sizlerden her kim bir zulüm kötülük görürse bunu eliyle değiştirsin, buna gücü yetmezse onu diliyle değiştirme noktasında elinden gelen tebliği yapsın. Buna da gücü yetmezse ona kalbiyle buğzetsin, mesajının gereğini yerine getirmek için toplandık. Kalben de olsa ruhumuzla, dilimizle zulme lanet etmeliyiz. Zalime, teröriste, zalimliğini söylemeli; hakkın hakikatin adaletin yanında olduğumuzu haykırmalıyız. Bugün hepimiz bunun için buradayız. Bu zulüm Rabbimizin görünmez desteğiyle son bulsun. Sizlerin dualarının karşılığı olarak tıpkı Kabe'nin sahibi olan Rabbimizin Ebrehe ordularını ezip yok ettiği gibi, tıpkı Bedir'de peygamberimizin dualarını kabul eden Cenab-ı Allah'ın görünmez ordularıyla Gazze'de Filistin'de ki kardeşlerimizi de Rabb'imiz kurtarsın. Her daim gücümüz yettiğince ne şekilde yapabiliyorsak tarafımızı Rabb'imizin yanında, onun rızasının yanında, Müslümanların yanında, Filistin'de Gazze'de Mynmar'da, Arakanda, Doğu Türkistan'da dünyanın her bir tarafında zulüm altında olan kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermeli ve onların yanında olmalıyız" dedi.

Programda, ilahiler, ezgiler ve şiirlerin ardından katılımcılara hediye takdimi ile son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Filistin, samsun, Kültür, Yerel, Gazze, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Kudüs Gecesi - Son Dakika

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