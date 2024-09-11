Samsun'da Toprak Kayması: İki Ölü - Son Dakika
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Samsun'da Toprak Kayması: İki Ölü

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Samsun'un Bafra ilçesinde su kuyusu açma çalışması sırasında yaşanan toprak kayması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, olayın vahim olduğunu belirterek sorumluların bulunması ve gereğinin yapılması gerektiğini söyledi.

11.09.2024 10:36
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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun'da kuyu açma çalışmasında iki kişinin kayan toprağın altında kalarak yaşamını yitirdiği olayla ilgili açıklama yapan CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, "Olay her yönünde vahim. 21. yüzyılda su arama çalışmalarının vatandaş eliyle yapılıyor olması çok vahim bir konu. Sorumluları bulunmalı, gereği yapılmalı" dedi.

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Evrenuşağı Mahallesi'nde bir fındık tarlasında su kuyusu açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Yaşanan kayma sonucu Sabri Bayraktar ve Mustafa Aydın toprak altında kalarak yaşamını yitirdi. CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, sorumluluların bulunması ve gereğinin yapılması gerektiğini ifade etti.

"Vatandaş eliyle su aranması çok vahim bir konu"

Samsun Milletvekili Murat Çan konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bafra Evrenuşağı köyünde iki vatandaşımız göçük altında kaldı. Yaklaşık üç dört gündür su arama çalışmaları nedeniyle toprağın on metre kadar altına inmişler ama sabah saat on buçuk itibariyle yanında olanların verdiği ifadeyle iki vatandaşımız göçük altında kaldı. Beş saatlik bir çabanın ardından maalesef cansız bedenlerine ulaşıldı. AFAD, sağlık Eeipleri ve köylü alandaydı. Jandarma ve Bafra daire amirleri olay yerindeydi. Bizler de üzüntü verici bir şekilde olaya katıldık. Çok vahim bir olay. Yanımda bulunan şahıs 15 dakika kadar kendi çabalarıyla kurtarma faaliyeti gerçekleştirmiş. Daha sonra da sağlık ekiplerini ve jandarmayı aramış. Olay yerine intikalden sonra da iş makinaları ile birlikte büyük bir çaba harcandı ama maalesef iki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Olay her yönünde vahim. 21. yüzyılda su arama çalışmalarının vatandaş eliyle yapılıyor olması ister bahçe sulama ister içme suyu amaçları yapılmış olsun çok vahim bir konu. Başka bir konu var ise bu da zamanla açığa çıkacaktır. Ancak 21. yüzyılda bu bölgenin en verimli topraklarında su arama çalışmasında iki vatandaşımız vefat ediyorsa bu sorumluları aranmalı, bulunmalı ve gereği yerine getirilmeli."

Kaynak: ANKA

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