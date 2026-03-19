Samsun'da mezarlıklar ziyaretçilerle doldu taştı: Şehitliklerde hüzün

19.03.2026 13:31  Güncelleme: 13:33
Samsun'da Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklar dolup taşarken, özellikle şehitliklerde duygusal anlar yaşandı. Vatandaşlar hem yakınlarını ziyaret etti hem de şehitler için dualar etti.

Ramazan ayının son gününde kent genelindeki mezarlıklarda yoğunluk dikkat çekti. Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlıklara akın eden vatandaşlar, kabir başında Kur'an-ı Kerim okuyup ellerini semaya açtı. Şehitlikler ise ziyaretçilerin en çok uğradığı noktalar arasında yer aldı. Birçok kişi, yakını olmasa dahi şehit mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

Vatandaşlardan şehitlere vefa

Yakınlarının mezarına gitmeden önce şehitlerin mezarlığına uğradığını belirten Nevzat Güleçin, "Bugün memleketimizde rahat ve huzur içerisinde yaşıyorsak, şehitlikte yatan kardeşlerimiz sayesindedir. Onlar, bizlerin rahatı için kendi canlarını feda ettiler. Kendi ölümüzde bile gitmeden önce şehitlerimize dua edip, sonrasında kendi ölülerimizin mezarına gidiyoruz. Allah, tüm şehitlerimizden razı olsun" dedi.

Her mezarlık ziyaretinde şehitliğe uğrayıp dua etmeden geçemediğini dile getiren Veysel Güvercin, "Mezarlıktan her geçtiğimde şehitlerimiz için dua ediyorum. Babamın ve eşimin mezarına geldim. Elimden geldiğince tüm tanıdıklarımın mezarına gidip dua etmeye çalışıyorum. Şehitlerimize de dua etmeden geçemedim. Hepsi bizim kardeşimiz, hepsi vatan uğruna canlarından geçtiler. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.

Babasının mezarına gitmeden önce şehitliği ziyaret eden Ayten Dinçer ise "Babamın mezarını ziyaret etmek için geldim. Şehitliğe de gelip onlar için dua ettim. Zaten her zaman şehitlerimize dua ediyoruz, tüm dualarımıza onları da ekliyoruz. Çünkü onlar, bizim için ve vatan için canlarını feda ettiler. Allah'ım mekanlarını cennet eylesin, dualarımızı kabul etsin" şeklinde konuştu.

Öte yandan Kıranköy Mezarlığı'nda sadece yaya değil araç yoğunluğu da yaşandı. Mezarlık içine araç girişine izin verilmezken, trafik polisleri giriş ve çıkışlarda görev yaptı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise ziyaretçilere bayram şekeri ve kolonya ikramında bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Advertisement
