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Samsun'un Canik Belediyesi, vatandaşlara hızlı hizmet için 'Mobil Zabıta Çözüm Merkezi'ni açtı - Son Dakika
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Samsun'un Canik Belediyesi, vatandaşlara hızlı hizmet için 'Mobil Zabıta Çözüm Merkezi'ni açtı

Canik Belediyesi, vatandaşların talep ve önerilerini iletebilecekleri 'Mobil Zabıta Çözüm Merkezi'ni hizmete sundu. Vatandaşlar, mobil merkezde dilekçelerini de kabul ettirebiliyor. Başkan Sandıkçı, merkezin vatandaşların belediye hizmetlerine kolaylıkla ulaşmalarını sağladığını belirtti.

Samsun\'un Canik Belediyesi, vatandaşlara hızlı hizmet için \'Mobil Zabıta Çözüm Merkezi\'ni açtı
07.01.2024 - 16:45,
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Samsun'un Canik Belediyesi, vatandaşlara yerinde ve hızlı bir şekilde hizmet vermek amacıyla 'Mobil Zabıta Çözüm Merkezi'ni vatandaşların hizmetine sundu.

Canik Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Mobil Zabıta Çözüm Merkezi'ne gelen vatandaşlar, talep ve önerilerini Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine iletebiliyor. İlçe genelinde ve semt pazarlarında aktif olarak hizmet veren mobil merkezde vatandaşların dilekçeleri de kabul ediliyor.

İlçede çözüm odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz Canik Belediyesi Mobil Zabıta Çözüm Merkezimizle vatandaşlarımızın taleplerini ve önerilerini yerinde dinliyoruz. Özellikle vatandaşlarımız belediyemize gelmeden, Canik Belediyesi Mobil Zabıta Çözüm Merkezimize gelerek işlemlerini burada kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Çözüm odaklı hizmet anlayışımızla vatandaşlarımızın belediyemiz hizmetlerine kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlıyoruz. Canik Belediyesi Mobil Zabıta Çözüm Merkezimizle tüm mahallelerimizde ve semt pazarlarında vatandaşlarımızın taleplerini dikkatle dinliyor, bizlere ilettiği taleplere istinaden gerekli çalışmaları süratle tamamlayıp kendilerine bilgi veriyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Samsun'un Canik Belediyesi, vatandaşlara hızlı hizmet için 'Mobil Zabıta Çözüm Merkezi'ni açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'un Canik Belediyesi, vatandaşlara hızlı hizmet için 'Mobil Zabıta Çözüm Merkezi'ni açtı - Son Dakika
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