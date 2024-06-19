Samsun'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Sefa'nın ailesi adalet istedi - Son Dakika
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Samsun'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Sefa'nın ailesi adalet istedi

Samsun'da ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Niksarlı moto kurye Sefa Şerif Efe için ailesi ve arkadaşları adalet talep ediyor. Sefa'nın annesi, tutuklama taleplerinin reddedildiğini ve mahkeme sonucunun olumlu görülmediğini belirterek adaletin yerini bulması için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti. Motosikletli kuryeler derneği başkanı ve Niksar Motosiklet Derneği başkanı da Sefa için adaletin tecelli etmesini beklediklerini dile getirdi.

19.06.2024 14:57
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Samsun'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Sefa'nın ailesi adalet istedi

TOKAT - Samsun'da ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Niksarlı moto kurye Sefa Şerif Efe için arkadaşları ve ailesi adalet istiyor.

Samsun'da iki ay önce 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.B.'nin kullandığı otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Niksarlı moto kurye Sefa Şerif Efe için Kurban Bayramında Tokat'ın Niksar ilçesindeki evinde mevlit okutuldu. Düzenlenen mevlide çok sayıda katılım sağlanırken Samsun ve Niksar'da bulunan motorcularda acılı aileyi yalnız bırakmadı. Acısını dile getiren Sefa Şerif Efe'nin annesi Songül Efe, adaletin yerini bulması için sonuna kadar mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

"Tutuklama talebimiz reddedildi"

Oğlunun acısını halen yaşadıklarını belirten acılı anne Songül Maraşlı Efe, "Bugün oğlumun vefatının 60. günü, oğlumun ölümüne sebep olan "katil" diyorum onun için, bir ay hapsi kaldı. Tutuklama talebimiz reddedildi. Eylül 2024'de mahkememiz var, sonuç pek olumlu görülmüyor. Resmen yavrum pisi pisine gitti. Ceza yok ama adalet inşallah yerini bulur, sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Yavrumun arkadaşları yalnız bırakmadılar bugün buraya geldiler hepsi sağ olsunlar" dedi.

"Adaletin tecelli etmesini bekliyoruz"

Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Aydın Artan, adaletin tecelli etmesini beklediklerini söyleyerek, "Sefa kardeşimizin mevlid-i şerifi için Samsun'dan geldik, buruk bir bayram yaşıyoruz. Kardeşimizin ailesi ile bayramlaştık, onların acılarını paylaştık. Sefa'dan sonra Samsun'da yine yeni bir kazada arkadaşımızı kaybettik. Sefa ile birlikte 3 kardeşimiz maalesef yaşamını yitirdi. Türkiye genelinde de bu tip kazalar artmaya başladı. Devletimizden bu konuyla alakalı tehlikeli meslek sınıfını bu sektöre sokmasını istiyoruz. Sefa kardeşimizin davası Eylül ayında Samsun'da görülecek avukatımız süreci takip ediyor, bizde Sefa kardeşimiz için davayı takip ediyoruz. Adaletin tecelli etmesini bekliyoruz" dedi.

Niksar Motosiklet Derneği Başkanı Abdullah Yılmaz ise, "Sefa kardeşimizin ruhu şad olsun, elim bir kazada hayatını kaybetti. Bizde Niksar Motosiklet Derneği olarak arkadaşlarımızla birlikte kardeşimizin mevlidine katıldık acılı ailesine destek olmak istedik. Tekrardan kardeşimize rahmet ailesine başsağlığı diliyoruz" diye konuştu.

Sefa için adalet isteyen motosikletliler konvoy yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Sefa'nın ailesi adalet istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Sefa'nın ailesi adalet istedi - Son Dakika
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