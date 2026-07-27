Samsun\'da Öğrencilere Dondurma İkramı

Samsun'da yaz Kur'an kursunda eğitim gören öğrencilere dondurma ikramında bulunuldu.

İlkadım ilçesinde bulunan Bahçelievler Camii'nde 150 öğrenci yaz Kur'an kursunda eğitim alıyor. Bahçelievler Camii Dernek Başkan Yardımcısı Çetin Aktürk'ün girişimleriyle bir hayırsever tarafından eğitim gören öğrencilere dondurma ikram edildi.

Devam eden kursta birçok öğrencinin duaları ezberlediğini ifade eden Çetin Aktürk, "Çocuklarımız duaların büyük kısmını ezberledi. Biz de bu sıcak günlerde hayırsever bir vatandaşımızın desteğiyle çocuklarımıza dondurma ikramında bulunduk. Çocukları hem ödüllendirmek hem de sevindirmek istedik" dedi.

Dondurma ikramı, sıcak yaz günlerinde öğrencilerin yüzünü güldürürken, kursa katılan çocuklar etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.