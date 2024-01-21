Samsun\'da Öğrencilerin Projeleri Yoğun İlgi Gördü

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Türkiye Yüzyılı'nda çağa yön veren nesilleri yetiştirmek adına çabaladıklarını söyledi.

Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde eğitim alan öğrenciler, düzenlenen proje şenliğinde hazırladıkları projeleri görücüye çıkardı. Öğrencilerin 1. eğitim dönemi boyunca bilim ve teknoloji alanında hazırladığı yaklaşık 500'ün üzerinde projenin yer aldığı şenlik programı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Programda öğrencilerle yakından ilgilenen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, onların projelerini tek tek inceledi. Öğrencilerden projelerin hazırlanış sürecini dinleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, onları gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Çocuklarımız ve gençlerimiz ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki liderliğini sürdürecekler" ifadelerine yer verdi.

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde öğrencilere yönelik düzenlenen uygulamalı eğitimlerin önemine değinen Sandıkçı, "İlçemizde düzenlediğimiz şenliğimizde çocuklarımızın nitelikli eğitim almalarının ve onlara fırsatlar sunmanın önemini bir kez deha müşahede ediyoruz. Öğrencilerimiz, tasarımları ve üretimleri kendilerine ait olan özgün projeleriyle Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda yer aldıklarını bizlere gösterdiler. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde oluşturduğumuz atölyelerimizde ve keşif alanlarımızda verdiğimiz eğitimlerle, Türkiye Yüzyılı'nda çağa yön veren nesilleri yetiştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Bir alışveriş merkezinde gerçekleşen proje şenliğinde müzik gösterileri ve resim sergisi de yer aldı. Proje şenliğinin, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Bilim Etkinliği adıyla 22-28 Ocak 2024 tarihlerinde devam edeceği bildirildi. - SAMSUN