Samsun'un Simgesi Onur Anıtı'nın Açılışının 94. Yılı Töreni

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Samsun'un tarihsel kimliğiyle bütünleşen ve kentin simgesi kabul edilen Onur Anıtı'nın (Atatürk Anıtı) 94. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Siyasi partiler, sendikalar, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı törende katılımcılar, Türk bayrakları ve Atatürk bayraklarıyla anıt önünde toplandı, ellerindeki kırmızı karanfilleri Atatürk Anıtı'na bıraktı.

Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılan Onur Anıtı, parçalar halinde Viyana'dan Samsun'a 1931 yılında getirildi. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatmasını simgeleyen anıt, 15 Ocak 1932 Cuma saat 14.00'te halkın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. 4,75 metre yüksekliğindeki heykel, kaidesiyle birlikte 8,85 metreye ulaşırken, Samsun'un en güçlü simgelerinden biri olarak kent belleğinde özel bir yer tutuyor.

Gazeteci Şakir Demirci'nin organize ettiği anma programında CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Hale Günaydın ve organizasyonu üstlenen gazeteci Şakir Demirci birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından katılımcılar, saygı duruşunda bulunarak karanfilleri anıtın kaidesinin önüne bıraktı.

CHP Samsun Milletvekili Çan konuşmasında, Onur Anıtı'nın yalnızca Samsun'un değil, dünya tarihinin de önemli simgelerinden olduğunu vurguladı. Çan, "Hakikaten mazlum milletlere örnek olmuş bir istiklal mücadelesinin simgesi olan bu anıt, dünyada mazlum milletlerin de bağımsızlık sembolü haline gelmiş bir mücadelenin ifadesidir. Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anıtı, 94 yıldır burada onurla, gururla bizleri onurlandırıyor" dedi.

Etkinliğin organizatörü gazeteci Şakir Demirci ise konuşmasında, Onur Anıtı'nın yapım sürecini ve Samsunluların bu anıta sahip çıkma iradesini katılımcılarla paylaştı.

Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Günaydın da anıtın yalnızca bir heykel değil, Samsun'un tarihsel ve toplumsal hafızasının en güçlü unsurlarından olduğunu belirtti. Günaydın, "94 yıl önce bugün, bizlere bu tarihi ve eşi benzeri olmayan anıtı hediye eden Samsunlulara, 1927 yılında bu anıtın yapılmasına karar veren belediye meclis üyelerine, Samsunlular adına vefa duygularımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz. 15 Ocak'ta, Anadolu Bandı'nın açılış gününde atamızın huzuruna geldik. Samsunlular olarak bizler Atatürk'ü kalbimizde taşıyoruz. Ayrıca, bu anıtı yapan Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'i de saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Atatürk Anıtı'nın Samsun'un tartışmasız sembolü olduğunu belirten Günaydın, "Türkiye'de 19 Mayıs denildiğinde Samsun, Samsun denildiğinde Atatürk Anıtı akla gelir. Samsun Valiliği'nin, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin, 19 Mayıs Üniversitesi'nin, Samsun Barosu'nun ve Samsunspor'un logolarında Atatürk Anıtı yer almaktadır. Bu anıt, kentimizin dünü, bugünü ve yarınıyla bütünleşmiş, vazgeçilmez bir değerdir" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Onur Anıtı'nın kaidesi önüne kırmızı karanfiller bırakarak Atatürk'ü saygı ve minnetle andı.