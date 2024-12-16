Samsun'da Otizm Parkı Açıldı - Son Dakika
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Samsun'da Otizm Parkı Açıldı

Samsun\'da Otizm Parkı Açıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, otizmli çocuklar için özel olarak tasarlanan Otizm Parkı'nı açtı. Park, çocukların sosyal gelişimlerini desteklemek ve motor becerilerini geliştirmek amacıyla inşa edildi.

16.12.2024 15:34  Güncelleme: 15:39
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Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından özel çocuklara yönelik "Otizm Parkı" açıldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Engelsiz Samsun hedefiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek Otizm Parkı'mızı açtık. Özel kardeşlerimize ve tüm Samsun'umuza hayırlı olsun" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nce otizmli bireylerin sosyal alanlarının artırılması amacıyla 153 Kent Yönetim Merkezi'nin yanında Otizm Parkı yapıldı. Otizm Parkı, çocukların gelişim süreçlerine uygun bir alan olarak oluşturuldu. Park alanındaki tüm oyun aletleri, otizmli bireylerin özel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak seçildi. Oyun aletlerinin her biri, otizmli çocukların hem motor becerilerini geliştirmelerine hem de duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemelerine yardımcı olacak şekilde tasarlandı.

Bu parkla birlikte, çocukların kendilerini daha özgür bir şekilde keşfetmeleri, sosyalleşmeleri ve mutlu anlar yaşamaları amaçlanıyor. Otizmli bireyler için özel olarak hazırlanan bu alan onların sosyal çevre ile etkileşime girmeleri, oyun oynamaları ve özgüven kazanmaları için önemli bir fırsat sunuyor.

"Otizm Parkı'mız hayırlı olsun"

"Engelsiz Samsun" hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Özel gereksinimli bireylerimizin yaşamını kolaylaştırmak, toplumsal yaşamla olan bağlarını güçlendirmek adına ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarımızı şekillendireceğimize dair söz vermiştik. 'Engelsiz Samsun' bilinciyle bu sözlerimizi tek tek tutuyoruz. Şehrimizi özel bireylerimizin ihtiyaçlarına göre şekillendirerek daha erişilebilir bir yer haline getiriyoruz. Otizmli çocuklarımız için inşa ettiğimiz bu park da sadece bir eğlence alanı değil aynı zamanda onların dünyasına dokunabileceğimiz enerjilerini rahatça atabilecekleri, özgürce sosyalleşebilecekleri bir mekan. Parkımız, ekiplerimiz tarafından her detay düşünülerek titizlikle tasarlandı. Bu park çocuklarımızın gülümsemeleri ile şenlensin; mutlu çocukların şehri Samsun'umuz da her çocuğumuz daha da mutlu olsun istiyoruz. Otizm Parkı'mız özel kardeşlerimize ve Samsun'umuza hayırlı olsun" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Otizm Parkı Açıldı - Son Dakika

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