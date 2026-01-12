Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan otobüs şoförü Hakan Özer, otobüste rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü. Özer, "Biliyoruz ki her gün bize emanet edilen yüzlerce, binlerce hayat var. Bizler de bu bilinçle vatandaşlarımızın sağlığını, güvenliğini ve huzurunu her şeyin üzerinde tutarak görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 55 APK 910 plakalı belediye otobüsünün şoförü Hakan Özer, E1 Ekspres hattında sefer yaptığı sırada bir yolcunun aniden rahatsızlandığını fark etti. Özer, vakit kaybetmeden güzergah üzerindeki en yakın hastaneye yönelerek, hastayı hızla sağlık kuruluşuna ulaştırdı. Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaş hemen tedavi altına alındı. İlk müdahalesi acil serviste yapılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otobüs şoförü Hakan Özer'in duyarlı davranışı ise büyük takdir topladı.

"Görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz"

SAMULAŞ personeli Hakan Özer, "Görevli olduğum otobüs hattında güzergahım üzerinde seyrimize devam ederken bir yolcumuzun aniden rahatsızlandığını fark ettim. Durumun ciddiyetini anlar anlamaz hiç vakit kaybetmeden gerekli inisiyatifi aldım ve otobüsü en yakın hastaneye yönlendirdim. Yolcumuzu güvenli bir şekilde sağlık ekiplerine teslim ettik. Bizler yalnızca vatandaşlarımızın bir noktadan diğerine ulaşmasını sağlamakla görevli değiliz. Aynı zamanda onların can güvenliğinden de sorumluyuz. Biliyoruz ki her gün bize emanet edilen yüzlerce, binlerce hayat var. Bizler de bu bilinçle vatandaşlarımızın sağlığını, güvenliğini ve huzurunu her şeyin üzerinde tutarak, görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi. - SAMSUN