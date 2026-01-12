Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
12.01.2026 18:45  Güncelleme: 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü Hakan Özer, sefer sırasında rahatsızlanan bir yolcusunu en yakın hastaneye hızla ulaştırarak büyük takdir topladı. Özer, vatandaşların sağlık ve güvenliğine olan duyarlılığını vurguladı.

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan otobüs şoförü Hakan Özer, otobüste rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü. Özer, "Biliyoruz ki her gün bize emanet edilen yüzlerce, binlerce hayat var. Bizler de bu bilinçle vatandaşlarımızın sağlığını, güvenliğini ve huzurunu her şeyin üzerinde tutarak görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 55 APK 910 plakalı belediye otobüsünün şoförü Hakan Özer, E1 Ekspres hattında sefer yaptığı sırada bir yolcunun aniden rahatsızlandığını fark etti. Özer, vakit kaybetmeden güzergah üzerindeki en yakın hastaneye yönelerek, hastayı hızla sağlık kuruluşuna ulaştırdı. Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaş hemen tedavi altına alındı. İlk müdahalesi acil serviste yapılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otobüs şoförü Hakan Özer'in duyarlı davranışı ise büyük takdir topladı.

"Görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz"

SAMULAŞ personeli Hakan Özer, "Görevli olduğum otobüs hattında güzergahım üzerinde seyrimize devam ederken bir yolcumuzun aniden rahatsızlandığını fark ettim. Durumun ciddiyetini anlar anlamaz hiç vakit kaybetmeden gerekli inisiyatifi aldım ve otobüsü en yakın hastaneye yönlendirdim. Yolcumuzu güvenli bir şekilde sağlık ekiplerine teslim ettik. Bizler yalnızca vatandaşlarımızın bir noktadan diğerine ulaşmasını sağlamakla görevli değiliz. Aynı zamanda onların can güvenliğinden de sorumluyuz. Biliyoruz ki her gün bize emanet edilen yüzlerce, binlerce hayat var. Bizler de bu bilinçle vatandaşlarımızın sağlığını, güvenliğini ve huzurunu her şeyin üzerinde tutarak, görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Hakan Özer, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sancaktepe’de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar Sancaktepe'de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar
Faciadan dönüldü İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı Faciadan dönüldü! İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı
WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti
Vatandaşın tepkisine aldırış etmedi, kanalizasyona beton döktü Vatandaşın tepkisine aldırış etmedi, kanalizasyona beton döktü
Galatasaray’dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer İşte o yıldız Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
Silahla yaralayıp kaçtılar Polisler peşlerine düştü Silahla yaralayıp kaçtılar! Polisler peşlerine düştü

19:01
Beşiktaş’ta anlaşma tamam Savunmaya dinamo geliyor
Beşiktaş'ta anlaşma tamam! Savunmaya dinamo geliyor
18:43
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
18:24
Transferde dev derbi Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü
Transferde dev derbi! Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü
17:46
AK Partili Çelik’ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
17:29
Yolun ortasında acımadan vurdular İşte dehşet anları
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
17:00
Galatasaray Onyedika’yı bitirdi Maaşı da belli bonservisi de
Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 19:24:49. #7.11#
SON DAKİKA: Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.