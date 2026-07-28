Özel çocuklar itfaiyeci oldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı, özel çocukları ağırlayarak anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Düzenlenen programda özel çocuklar, itfaiyecilik mesleğini yakından tanıma fırsatı bulurken hem öğrendi hem de keyifli anlar yaşadı.

SBB'den hizmet alan 35 özel çocuk, aileleriyle birlikte Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi'ni (SABİTEM) ziyaret etti. Program kapsamında çocuklara öncelikle yangın güvenliği, acil durumlarda doğru davranış biçimleri ve itfaiyecilik mesleğinin önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ardından itfaiye araçlarını ve görevlerde kullanılan ekipmanları yakından inceleyen çocuklar, itfaiyecilerin görevleri hakkında detaylı bilgi aldı. Çocuklar aynı zamanda itfaiye kıyafetlerini giyip uzman personel eşliğinde yangın hedef tahtasında suyla uygulama yaparak mesleğin heyecanını deneyimleme fırsatı buldu.

Program boyunca çocukların yaşadığı mutluluk ve heyecan etkinliğe ayrı bir anlam kattı. Etkinlik özel çocukların sosyal gelişimlerini desteklemenin yanı sıra onların özgüvenlerinin güçlenmesine ve toplumsal farkındalığın artmasına da önemli katkılar sağladı. Programın sonunda etkinliğe katılan tüm çocuklara günün anısına "SABİTEM Çocuk Kulübü İtfaiyeci Sertifikası" takdim edildi.