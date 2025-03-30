Samsun'da Ramazan Bayramı Töreni Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Samsun'da Ramazan Bayramı Töreni Coşkuyla Kutlandı

Samsun\'da Ramazan Bayramı Töreni Coşkuyla Kutlandı

Samsun TSO'da düzenlenen bayramlaşma törenine yoğun katılım oldu. Birlik ve beraberlik mesajları verildi.

30.03.2025 16:55
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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda, düzenlenen bayramlaşma töreni yoğun ilgi ve katılımla gerçekleşti.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Samsun TSO'da gerçekleştirilen geleneksel bayramlaşma törenine ilgi ve katılım yüksek oldu. Birlik ve beraberliğin, dayanışmanın en güzel şekilde sergilendiği bayramlaşma törenine önceki dönem Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Osman Öğüten, Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis üyeleri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Murzioğlu: "Birlik ve beraberliğimiz daim olsun"

Düzenlenen bayramlaşma töreninde kısa bir konuşma yapan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının ardından, huzuru ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmesini dilediğimiz bir Bayram'a daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bayramlar insanların birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesi için en güzel vesiledir. Bugün, Ramazan Bayramı'na ulaşmanın coşkusunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Öncelikle, düzenlediğimiz programa katılan tüm misafirlerimize şahsım ve Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyorum. Bayramlarda yaşanan bu güzellikleri her gün hep birlikte yaşayabilmenin gayreti içerisinde olmamız temennisiyle, Samsun iş dünyası adına, Ramazan Bayramı'nın, büyük milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Hep birlikte nice bayramlara erişmek ümidiyle, bayramımız kutlu olsun" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Ramazan Bayramı Töreni Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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