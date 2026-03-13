Samsun'da her gün 15 bin kişilik iftar sofrası kuruluyor - Son Dakika
Samsun\'da her gün 15 bin kişilik iftar sofrası kuruluyor
13.03.2026 13:42  Güncelleme: 13:45
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında her gün binlerce vatandaşı iftar sofralarında buluşturarak paylaşma ruhunu yaşatıyor. Cumhuriyet Meydanı ve çeşitli noktalarda kurulan sofralarda yaklaşık 15 bin kişi oruç açıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında kurduğu iftar sofralarıyla her gün binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturuyor. Cumhuriyet Meydanı ve kentin farklı noktalarında kurulan iftar alanlarında yaklaşık 15 bin kişi birlikte oruç açarken, zengin menülerle hazırlanan sofralar Ramazan'ın birlik ve paylaşma ruhunu yansıtıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar sofraları vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Çorbadan ana yemeğe, pilavdan tatlıya kadar özenle hazırlanan menüler, belediyeye ait gıda işleme merkezlerinde hazırlanıyor. Ustalar tarafından hazırlanan yemekler her gün farklı menülerle vatandaşlara ücretsiz olarak ikram ediliyor. İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte çadırlarda hareketlilik yaşanırken, binlerce kişi aynı anda oruç açmanın mutluluğunu paylaşıyor.

Cumhuriyet Meydanı ve 153 Restoranlar başta olmak üzere çeşitli noktalarda kurulan iftar sofralarının yanı sıra iftar saatine yolda yakalanan vatandaşlara da iftariyelik dağıtılıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin farklı noktalarında vatandaşlara iftar saatinde ikramlarda bulunarak Ramazan'ın paylaşma kültürünü yaşatıyor.

"Hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmak bizim için çok kıymetli"

Ramazan ayının manevi havasının tüm şehirde hissedildiğini vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Ramazan ayı paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren çok özel bir zaman dilimi. İftar sofraları ise bu manevi atmosferi hep birlikte yaşamak için önemli bir buluşma noktası. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan'ın bereketini paylaşarak, hemşehrilerimizle gönül sofralarında buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim için hemşehrilerimizin yanında olmak, aynı sofrayı paylaşabilmek gerçekten çok kıymetli. O sofralarda yansıyan birliktelik ve dayanışma görüntüsü de bizim için ayrıca çok değerli. Bu yıl hem Ramazan Sokağımızda bu manevi yaşıyoruz hem de gönül sofralarında buluşmayı sürdürüyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

