Samsun'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı trafiğe açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Samsun'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı trafiğe açıldı

Samsun\'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı trafiğe açıldı
16.02.2026 14:52  Güncelleme: 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki kapsamlı düzenleme çalışmalarının tamamlandığını ve yolun trafiğe açıldığını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki kapsamlı düzenleme çalışmalarının tamamlandığını ve yolun trafiğe açıldığını söyledi.

Samsun'un Atakum ilçesindeki bulunan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın araç kapasitesini artıran düzenlemeler gerçekleştirildi. Daha önce 2 gidiş-2 geliş şeklinde kullanılan bulvar, yapılan genişletme çalışmaları ile 3 gidiş, 3 geliş şeritli bir yapıya kavuşturuldu. Böylece hem trafik akışı rahatlatıldı hem de sürücülere daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunuldu.

"Bazı bölgelerdeki çalışmalar da hız kesmeden sürüyor"

Projeler kapsamında Balaç Alt Geçidi, İstiklal Üst Geçidi ve yol genişletme çalışmaları tamamlandı. Balaç Alt Geçidi, yan kol bağlantılarıyla birlikte tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı. İstiklal Üst Geçidi'nin üst kısmı trafiğe açılırken, yan kol bağlantılarında kaplama çalışmaları da aralıksız şekilde sürdürülüyor. Kısa süre içinde 889. Sokak bağlantısı ve yan yolların da tamamlanarak trafiğe açılması planlanıyor.

"Hayırlı olsun"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Şehrimizin ulaşım altyapısını daha da güçlendirmek ve hemşehrilerimize daha güvenli, konforlu ve hızlı bir ulaşım deneyimi sunmak amacıyla şehrimizin dört bir yanında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda, şehrimizin en yoğun bölgelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda gerçekleştirdiğimiz kapsamlı düzenlemeleri tamamlamış ve bölgeyi trafiğe açmış bulunuyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, şehir içi ulaşımın en kritik arterlerinden biri olarak hem sürücülerimizin hem de yayalarımızın günlük yaşamında büyük öneme sahip. Bu nedenle yapılan çalışmalarla trafik akışını kolaylaştıracak, güvenliği artıracak ve konforu en üst seviyeye taşıyacak düzenlemeleri hayata geçirdik. Yeni düzenlemeler sayesinde hem araç trafiği hem de yaya hareketliliği çok daha düzenli ve güvenli hale geldi. Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz böyle önemli ve büyük bir yatırımın hem gururunu hem de mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Yeni haliyle Recep Tayyip Erdoğan Bulvarımız, şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Halit Doğan, Belediye, Politika, Ekonomi, Samsun, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı trafiğe açıldı - Son Dakika

İzlemek dahi titremeye yetti Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu İzlemek dahi titremeye yetti! Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Fenerbahçe, Galatasaray’a set vermedi 8 maçlık seri sona erdi Fenerbahçe, Galatasaray'a set vermedi! 8 maçlık seri sona erdi
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
12 puan farkla liderler Seyircisiz maçta dev ekran kuruldu, tam 7 gol attılar 12 puan farkla liderler! Seyircisiz maçta dev ekran kuruldu, tam 7 gol attılar
Antalya-Konya yolunu su bastı Antalya-Konya yolunu su bastı

16:01
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 4 işçi mahsur kaldı
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 4 işçi mahsur kaldı
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:35
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
14:25
Osimhen’i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
14:17
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 16:06:56. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı trafiğe açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.