Samsun\'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı trafiğe açıldı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki kapsamlı düzenleme çalışmalarının tamamlandığını ve yolun trafiğe açıldığını söyledi.

Samsun'un Atakum ilçesindeki bulunan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın araç kapasitesini artıran düzenlemeler gerçekleştirildi. Daha önce 2 gidiş-2 geliş şeklinde kullanılan bulvar, yapılan genişletme çalışmaları ile 3 gidiş, 3 geliş şeritli bir yapıya kavuşturuldu. Böylece hem trafik akışı rahatlatıldı hem de sürücülere daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunuldu.

"Bazı bölgelerdeki çalışmalar da hız kesmeden sürüyor"

Projeler kapsamında Balaç Alt Geçidi, İstiklal Üst Geçidi ve yol genişletme çalışmaları tamamlandı. Balaç Alt Geçidi, yan kol bağlantılarıyla birlikte tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı. İstiklal Üst Geçidi'nin üst kısmı trafiğe açılırken, yan kol bağlantılarında kaplama çalışmaları da aralıksız şekilde sürdürülüyor. Kısa süre içinde 889. Sokak bağlantısı ve yan yolların da tamamlanarak trafiğe açılması planlanıyor.

"Hayırlı olsun"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Şehrimizin ulaşım altyapısını daha da güçlendirmek ve hemşehrilerimize daha güvenli, konforlu ve hızlı bir ulaşım deneyimi sunmak amacıyla şehrimizin dört bir yanında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda, şehrimizin en yoğun bölgelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda gerçekleştirdiğimiz kapsamlı düzenlemeleri tamamlamış ve bölgeyi trafiğe açmış bulunuyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, şehir içi ulaşımın en kritik arterlerinden biri olarak hem sürücülerimizin hem de yayalarımızın günlük yaşamında büyük öneme sahip. Bu nedenle yapılan çalışmalarla trafik akışını kolaylaştıracak, güvenliği artıracak ve konforu en üst seviyeye taşıyacak düzenlemeleri hayata geçirdik. Yeni düzenlemeler sayesinde hem araç trafiği hem de yaya hareketliliği çok daha düzenli ve güvenli hale geldi. Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz böyle önemli ve büyük bir yatırımın hem gururunu hem de mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Yeni haliyle Recep Tayyip Erdoğan Bulvarımız, şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - SAMSUN