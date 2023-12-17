Samsun\'da şehit aileleri için özel etkinlik

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Şehit Aileleri ile Kuran-ı Kerim ve Dua Programı' gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde bulunan şehit aileleri ve gaziler ve gazi aileleri için her çalışma büyük bir özen ve hassasiyetle yapılıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kadın Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Şehit ve Gazi Aile Birimi tarafından bu kapsamda 'Şehit Aileleri ile Kuran-ı Kerim ve Dua Programı' düzenlendi. Sadi Tekkesi ve Kuva-i Milliye Ruhu Müzesi'nde gerçekleştirilen programda Kuran-ı Kerim tilaveti okunup dua edildi.

Yapılan programla ilgili bilgi veren Kadın Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürü Bekir Söylemez, "Bu etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecek. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman şehit ailelerimizin, gazi ve gazilerimizin ailelerinin yanındayız, yanlarında olmaya da devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN