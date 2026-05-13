Havza\'daki selde ekipler seferber oldu: Bin 63 personel sahada

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen selde ekipler, bin 63 personel, 85 iş makinesi, 41 kamyon/kamyonet ve 214 araçla sahada çalışma yürütürken, olayla ilgili 117 ihbar da kayıtlara geçti.

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar sonucunda Havza ilçesi Hacı Osman Deresi'nin taşmasıyla birlikte İcadiye, 25 Mayıs, Bahçelievler ve Medrese Mahallelerinde su taşkınları meydana geldi, Yeni Mescit ve Çay Mahallelerinden de çok sayıda ihbar alındı.

Yaşanan taşkın sonrası bölgede toplam 117 ihbarın değerlendirildiği belirtilirken, olayın ilk anından itibaren tüm ilgili kurumların koordineli şekilde sahaya sevk edildiği ifade edildi. Valilik koordinesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi, AFAD, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, Havza Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay ekiplerinin bölgede aktif görev yaptığı bildirildi.

Gece boyunca aralıksız süren müdahale çalışmalarında suyun tahliyesi, riskli bölgelerde güvenlik tedbirlerinin alınması, hasar ve zarar tespit çalışmaları ile temizlik faaliyetleri eş zamanlı olarak yürütülürken, sahada bin 63 personel, 85 iş makinesi, 41 kamyon ve kamyonet, 214 araç, 90 motopomp, 6 bot ve 14 dalgıç pompa ile yoğun bir çalışma gerçekleştirildiği açıklandı.

Ayrıca bölgede vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay ekipleri tarafından gıda desteği sağlandığı, sahadaki personelin de lojistik olarak desteklendiği belirtildi.

Valilik açıklamasında, afetin ilk dakikasından itibaren tüm kurumların özveriyle görev yaptığı vurgulanarak, çalışmalara katkı sunan tüm kurum ve personellere teşekkür edildi. Su taşkınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilirken, vatandaşların görevli ekiplerin uyarılarına dikkat etmeleri istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere de yer verilen açıklamada, ilin doğu ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği hatırlatılarak, ani sel, su baskını ve benzeri olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği önemle vurgulandı. - SAMSUN