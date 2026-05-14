Samsun\'da Sel Mağdurlarına Ücretsiz Oto Yıkama Desteği

Samsun'un Atakum ilçesinde oto yıkama işiyle uğraşan Bayram Tokmak (31), Havza'da meydana gelen sel felaketinin ardından anlamlı bir destek kampanyası başlattı. Tokmak, sel nedeniyle mağdur vatandaşların araçlarını ücretsiz olarak temizleyeceğini açıkladı.

Havza'da meydana gelen sel felaketi, çok sayıda aracın kullanılamaz hale gelmesine ve birçok aracın da ciddi şekilde hasar görmesine yol açtı. Felaketin ardından yaraların sarılması için harekete geçen Atakum Yenimahalle esnafından Bayram Tokmak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda selden etkilenen araçların ücretsiz olarak temizleneceğini duyurdu. Tokmak'ın bu çağrısı kısa sürede karşılık bulurken, bölgede faaliyet gösteren esnaflar da sürece dahil oldu. Kısa sürede büyüyen girişim, Samsun genelinde dayanışma örneğine dönüştü ve sel mağdurlarına destek amacıyla geniş kapsamlı bir yardım hareketi başlatıldı.

"Kolları sıvadık"

Bayram Tokmak şunları söyledi: "Yaşanan durumdan etkilendik. Üzücü ve etkileyici bir olay. Bu konuda kendi aramızda istişare ederek neler yapabileceğimizi konuştuk ve bu doğrultuda böyle bir sonuca vardık. Vatandaşlarımızın araçlarının onarılması konusunda yardımcı olabilmek için kolları sıvadık. Kurtarılabilir durumda olan sel mağduru araçlara öncelik vereceğiz. Araçların tabanında, koltuklarında ve iç aksamında biriken sel sularının temizliğini yapacağız. Değişim gerektiren parçalar olduğunda da bu konuda yardımcı olmaya çalışacağız. Diğer esnaf arkadaşlarımız da bize büyük destek oldular. Aynı şekilde onlar da bizim gibi katkı sunacaklarını ifade ettiler. Araçların kaporta, jant ve motor aksamında oluşan hasarlarla ilgili olarak, vatandaşlarımıza en uygun maliyetlerle yardımcı olmaya çalışacağız." - SAMSUN