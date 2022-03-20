Samsun'da sendikalardan yürüyüş ve miting - Son Dakika
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Samsun'da sendikalardan yürüyüş ve miting

20.03.2022 00:58
Samsun'da sendikalardan yürüyüş ve miting

Karadeniz Bölgesi'nde 11 ilden Samsun'a gelen yüzlerce sendika üyesi yürüdü.

Karadeniz Bölgesi'nde 11 ilden Samsun'a gelen yüzlerce sendika üyesi yürüdü.

Amasya, Artvin, Bayburt, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Sinop, Tokat ve Trabzon'dan Samsun'a gelen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu(KESK) üyeleri yürüyüş ve miting yaptı. İlkadım ilçesinde bulunan Gar Kavşağı'nda başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydan'ında son buldu. Yürüyüşün ardında mitinge geçildi. Meydan gerçekleşen mitingde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Burada konuşma gerçekleştiren KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, "Kamu emekçisi, işçisi, asgari ücretlisi, emeklisi, işsizi, kadını, EYT'lisi, küçük esnafı, çiftçisi hepimiz çok zor bir süreçten geçiyoruz. Akaryakıt ürünlerinde ÖTV ve KDV'nin sıfırlanmasını istiyoruz. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun emperyalistlerin çıkarları adına sürdükleri savaşlara hayır diyoruz" dedi.

Mitingde konuşan KESK Samsun Şube Sözcüsü Suat Yıldız ise "Özelleştirmelerin iptal edilmesini, enerji üretim ve dağıtım şirketlerinin kamulaştırılmasını, elektrik ve akaryakıttan ÖTV ve KDV'nin sıfırlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Miting mini konser ile son buldu. Mitinge ayrıca CHP Samsun Milletvekilleri Neslihan Hancıoğlu, Kemal Zeybek ve Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci katıldı. - SAMSUN

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KESK Samsun'da miting düzenleyecek KESK Samsun'da miting düzenleyecek

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Karadeniz Bölgesi, Miting, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samsun'da sendikalardan yürüyüş ve miting - Son Dakika


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