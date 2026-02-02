Samsun'da Sosyal Hizmetlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi başladı. Düzenlenen eğitim programıyla Samsun'da görev yapan sosyal hizmet meslek elemanlarının dijitalleşme ve çok boyutlu sosyal sorunlar karşısında bilgi ve yetkinliklerinin artırılması amaçlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen "Sosyal Hizmetlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi", Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin lojistik desteğiyle Samsun'da başladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen açılış programıyla başlayan proje kapsamında, 02-08 Şubat tarihleri arasında eğitim programı düzenlenecek. Eğitimlerle Samsun'da görev yapan sosyal hizmet meslek elemanlarının; dijitalleşme, çok boyutlu ve karmaşık sosyal sorunlar karşısında yeni nesil sosyal hizmet yaklaşımları konusunda bilgi ve yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor.

"Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine katkı sunacak"

Programda konuşan Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, sosyal hizmet alanının ekonomik, sosyal ve teknolojik değişimlerle sürekli bir dönüşüm içerisinde olduğunu belirterek, bu değişime uyum sağlamanın yenilikçi yaklaşımlarla mümkün olduğunu söyledi. Gümrükçü, eğitim programının hizmet kalitesinin artırılmasına ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine katkı sunacağını ifade ederek projeye destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

"Bu program, doğrudan sizlerin hizmet alanlarını kapsıyor"

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı temsilcisi Akın Uğurlu ise teknik destek programlarının ajans açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Uğurlu, "Yenilikçi ve dijital yaklaşımlar konusunda eğitim ve danışmanlık desteği veriyoruz. Bu program, doğrudan sizlerin hizmet alanlarını kapsıyor. Eğitimlerin çok faydalı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz" dedi.

"Valilik ve tüm kurumlarla eşgüdüm içinde çalışıyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır da konuşmasında, valilik ve tüm kurumlarla eşgüdüm içinde çalıştıklarını belirtti. Toplumun giderek yaşlandığına dikkat çeken Çakır, "Hizmet vereceğimiz grupların sayısı artıyor. Yaşlılarımıza sahip çıkarken aslında geleceğimize sahip çıkıyoruz. Bugün yapılan her yatırım, gelecekte karşılaşılabilecek sorunların azalmasına katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Eğitim programının hafta boyunca çeşitli başlıklarda devam edeceği bildirildi. - SAMSUN