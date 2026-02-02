Samsun'da Sosyal Hizmetlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Samsun'da Sosyal Hizmetlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi başladı

Samsun\'da Sosyal Hizmetlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi başladı
02.02.2026 11:07  Güncelleme: 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da sosyal hizmet meslek elemanlarının dijitalleşme ve karmaşık sosyal sorunlar karşısında bilgi ve yetkinliklerini artırmayı amaçlayan 'Sosyal Hizmetlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi', Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından başlatıldı. Eğitimler, 02-08 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Samsun'da Sosyal Hizmetlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi başladı. Düzenlenen eğitim programıyla Samsun'da görev yapan sosyal hizmet meslek elemanlarının dijitalleşme ve çok boyutlu sosyal sorunlar karşısında bilgi ve yetkinliklerinin artırılması amaçlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen "Sosyal Hizmetlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi", Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin lojistik desteğiyle Samsun'da başladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen açılış programıyla başlayan proje kapsamında, 02-08 Şubat tarihleri arasında eğitim programı düzenlenecek. Eğitimlerle Samsun'da görev yapan sosyal hizmet meslek elemanlarının; dijitalleşme, çok boyutlu ve karmaşık sosyal sorunlar karşısında yeni nesil sosyal hizmet yaklaşımları konusunda bilgi ve yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor.

"Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine katkı sunacak"

Programda konuşan Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, sosyal hizmet alanının ekonomik, sosyal ve teknolojik değişimlerle sürekli bir dönüşüm içerisinde olduğunu belirterek, bu değişime uyum sağlamanın yenilikçi yaklaşımlarla mümkün olduğunu söyledi. Gümrükçü, eğitim programının hizmet kalitesinin artırılmasına ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine katkı sunacağını ifade ederek projeye destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

"Bu program, doğrudan sizlerin hizmet alanlarını kapsıyor"

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı temsilcisi Akın Uğurlu ise teknik destek programlarının ajans açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Uğurlu, "Yenilikçi ve dijital yaklaşımlar konusunda eğitim ve danışmanlık desteği veriyoruz. Bu program, doğrudan sizlerin hizmet alanlarını kapsıyor. Eğitimlerin çok faydalı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz" dedi.

"Valilik ve tüm kurumlarla eşgüdüm içinde çalışıyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır da konuşmasında, valilik ve tüm kurumlarla eşgüdüm içinde çalıştıklarını belirtti. Toplumun giderek yaşlandığına dikkat çeken Çakır, "Hizmet vereceğimiz grupların sayısı artıyor. Yaşlılarımıza sahip çıkarken aslında geleceğimize sahip çıkıyoruz. Bugün yapılan her yatırım, gelecekte karşılaşılabilecek sorunların azalmasına katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Eğitim programının hafta boyunca çeşitli başlıklarda devam edeceği bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Sosyal Hizmetlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı

11:54
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
11:44
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi Mourinho hakemin üzerine yürüdü
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 12:05:00. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Sosyal Hizmetlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.